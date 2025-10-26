Amor al Primer Vuelo: ¿Dónde ver este drama chino completo?

El drama chino Amor al Primer Vuelo retrata la vida del multimillonario Lucas Fuentes, un hombre que fue confundido con el personal de tierra al abordar un avión de su propia aerolínea debido a su forma de vestir.

Las azafatas son groseras con él, pues aseguran que miente cuando él dice que tiene un boleto en primera clase. Incluso cuando su asistente, Elena, aparece para defenderlo, las azafatas insisten en que no es el pasajero VIP que esperaban ansiosas.

Durante el vuelo, ayudó a la jefa de sobrecargos, una mujer atractiva llamada María, cuando fue acosada por el gerente de la aerolínea. Al aterrizar, Lucas le propuso ella fingir ser su novio, pero esto provocó un malentendido con su hijo Juan.

Durante varios días Lucas y María trabajan juntos para resolver los problemas familiares de ella y la crisis que está atravesando la empresa, pero él tuvo que superar una última prueba para poder pedir la mano de María y darle rienda suelta a su amor.

Amor al Primer Vuelo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Amor al Primer Vuelo?

El drama chino Amor al Primer Vuelo es una producción que se encuentra disponible en ReelShort, una popular plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Puedes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 10 episodios. Sin embargo, para continuar con los 99 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en chino, no obstante, en ReelShort se publicó una versión doblada al español, por lo que sin problema podrás mirar el drama.

Una segunda opción para ver este drama es YouTube, donde algunos episodios están disponibles sin costo.

Otra alternativa es la red social TikTok, donde algunos resúmenes y episodios de Amor al Primer Vuelo están disponibles en portugués. Si deseas verlo en español, puedes buscar el perfil dramascineaventuras.

