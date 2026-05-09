¿Qué enfermedad incurable tiene María Elena Saldaña? ‘La Güereja’ revela detalles de su padecimiento

Este es su estado de salud

La salud de María Elena Saldaña, la icónica “Güereja”, ha sido motivo de preocupación para sus seguidores tras una serie de incidentes y caídas en eventos públicos. Ante las alarmas encendidas, la comediante decidió romper el silencio y revelar que padece, una condición crónica e incurable con la que ha lidiado desde los 13 años.

Su trastorno del tejido conectivo provoca que sus ligamentos sean mucho más elásticos de lo normal, lo que genera una inestabilidad constante en sus articulaciones y explica los accidentes que ha sufrido recientemente, incluyendo un esguince cervical durante una grabación con su compañera Cecilia Galliano.

María Elena Saldaña confesó en entrevista qué padece hiperlaxitud ligamentaria que los hombros son las zonas más críticas de su cuerpo.

TE RECOMENDAMOS: Una carrera extraordinaria El actor Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor

Con décadas de experiencia manejando su condición, la actriz ha desarrollado la habilidad de identificar cuándo una articulación está a punto de zafarse.

“De repente siento que quiere pasar algo raro y le doy un jaloncito”, relató la actriz, quien incluso ha aprendido a acomodarse ella misma el hombro para evitar visitas recurrentes al hospital.

Pese a que diversos especialistas le han sugerido someterse a cirugía, Saldaña ha rechazado la intervención argumentando que la debilidad natural de sus tejidos haría que el problema persistiera.

¿Qué es la hiperlaxitud ligamentaria?

De acuerdo con especialistas médicos, esta condición suele ser hereditaria y se caracteriza por una movilidad excesiva en las articulaciones. Entre sus principales síntomas y riesgos se encuentran:

Luxaciones y esguinces frecuentes.

Dolor articular y debilidad muscular.

Problemas de equilibrio y mayor riesgo de caídas.

Aunque no tiene una cura definitiva, los médicos recomiendan fisioterapia y ejercicios de bajo impacto, como natación o yoga, para fortalecer los músculos que rodean las articulaciones y así ganar estabilidad.

😰😪 ¿Enfermedad incurable? María Elena Saldaña enciente las alarmas: "Ya no hay para donde hacerse".



También conocida como 'La Güereja', María reveló cómo es su vida con hiperlaxitud ligamentaria, un padecimiento que afecta el tejido cognitivo que hace que las articulaciones… pic.twitter.com/AGk39SCpF8 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 7, 2026

Pese a los retos que le impone su salud, la actriz dejó claro que el retiro no está en sus planes inmediatos. Actualmente, forma parte del elenco de la serie de comedia “Más vale sola”, donde equilibra su tratamiento físico con su carrera profesional.

Si bien ha mencionado que en el futuro le gustaría dedicarse a actividades más tranquilas como la jardinería, por ahora Saldaña demuestra su determinación al mantenerse activa en la televisión mexicana, demostrando que su talento es mucho más fuerte que cualquier padecimiento físico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.