¿Quién es el nuevo Jesús? Mel Gibson termina el rodaje de ‘La Resurrección’, revela reemplazo de Jim Caviezel

Termina el rodaje de la Resurrección de Cristo

Tras dos décadas de espera, el director Mel Gibson ha concluido oficialmente el rodaje de “La Pasión de Cristo: Resurrección”. La filmación, que se extendió por siete meses, tuvo lugar en los estudios Cinecittà de Roma y en locaciones históricas del sur de Italia, como Matera y Puglia, buscando mantener la mística visual de la primera entrega.

Sin embargo, la noticia que ha sacudido a la industria es la renovación total del elenco. Pese a los rumores que durante años apuntaron al regreso de Jim Caviezel, la producción confirmó que el actor finlandés Jaakko Ohtonen será el encargado de interpretar a Jesús en esta nueva etapa.

¿Por qué no regresó Jim Caviezel?

Varios problemas con el presupuesto y la historia impidieron que Jim Caviezel volviera a interpretar su famoso personaje. Ya que esta nueva película cuenta lo que pasó inmediatamente después de la primera, la edad actual del actor, 57 años, complicaba la continuidad.

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Usar tecnología digital para rejuvenecerlo habría sido tan costoso que el proyecto no habría podido pagarlo.

Por ello, Mel Gibson decidió no depender de efectos especiales caros ni de retoques por computadora. En su lugar, el director prefirió elegir a un actor menos famoso, buscando una actuación más natural.

‘La Resurrección’ reparto

Junto a Jaakko Ohtonen, un nuevo grupo de actores dará vida a las figuras bíblicas clave en esta entrega:

Poncio Pilato: Riccardo Scamarcio.

Pedro: Pier Luigi Pasino.

María Magdalena: Mariela Garriga (en sustitución de Monica Bellucci).

María (Madre de Jesús): Kasia Smutniak.

Abraham: Rupert Everett.

As filmagens de A Ressurreição de Cristo, sequência de A Paixão de Cristo dirigida por Mel Gibson, foram concluídas após 7 meses na Itália.



O ator Jaakko Ohtonen assume o papel de Jesus, substituindo Jim Caviezel.



O filme entra agora na fase de pós-produção e será lançado em… pic.twitter.com/e9yvVP5YUm — Abrace a Tradição (@abracetradicao) May 2, 2026

¿Cuándo se estrena ‘La Resurrección’?

Mientras que la primera película se centró en la crudeza del dolor físico, esta continuación se adentrará en terrenos espirituales y teológicos para narrar la batalla entre el bien y el mal tras la crucifixión.

Ante la complejidad y extensión de este relato, el equipo de Gibson ha optado por dividir la historia en dos partes, cuyos estrenos están programados estratégicamente a lo largo de 2027.

Parte I: 26 de marzo de 2027 (coincidiendo con el Viernes Santo).

Parte II: 6 de mayo de 2027 (coincidiendo con el Día de la Ascensión).

Con una recaudación de más de 600 millones de dólares en la cinta original, las expectativas para esta secuela son altísimas.

Se espera que la fase de postproducción sea una de las más complejas en la carrera de Gibson, buscando consolidar a “La Resurrección” como el estreno cinematográfico cristiano más relevante de la próxima década.