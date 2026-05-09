Grupo Frontera transforma la Arena CDMX en una cantina gigante

Grupo Frontera en concierto de su “Triste pero bien c*brón Tour”, en el escenario de la Arena Ciudad de México.

La Arena CDMX se convirtió la noche del viernes en una gigantesca cantina de emociones. Entre sombreros, botas, corridos tumbados y miles de celulares iluminando el recinto, Grupo Frontera confirmó por qué se ha consolidado como uno de los fenómenos más importantes del regional mexicano actual con un concierto que se extendió por casi tres horas y que estuvo marcado por invitados sorpresa, desamor colectivo y una conexión constante con su público.

Poco después de las 21:00 horas, las luces se apagaron y el escenario explotó con “La del proceso”, tema que desató la primera gran ovación de la noche. Desde ese momento quedó claro que la agrupación no iba a ofrecer un concierto convencional, sino una fiesta donde cada canción se convirtió en himno para cantar con el corazón roto… o con cerveza en mano.

“¿Cómo está la Ciudad de México?”, lanzó la banda apenas tomó el escenario, provocando una respuesta ensordecedora de los asistentes. “Gracias por acompañarnos esta noche. Ustedes siempre nos reciben bien cabrón”, agregaron antes de continuar con uno de los repertorios más celebrados por sus seguidores.

Durante la noche sonaron algunos de los temas que han impulsado el ascenso internacional de la agrupación texana: “No se va”, “911”, “Amor propio”, “Que vuelvas”, “Di que sí”, “Bebe dame”, “Ojitos rojos”, “Tulum”, “El amor de su vida” y “Un x100to”, una de las canciones más esperadas y coreadas por el público.

La intensidad del concierto creció todavía más con la aparición de los invitados especiales. Belinda fue una de las más ovacionadas de la noche. Apenas apareció sobre el escenario, los gritos se apoderaron de la Arena y cientos de asistentes levantaron sus teléfonos para registrar el momento al interpretar los temas “Amor a primera vista” y “El amor de su vida”. La cantante se mostró sonriente y emocionada mientras compartía escenario con la agrupación en una participación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Belinda canta junto al vocalista de Grupo Frontera en la Arena CDMX, el viernes 8 de mayo de 2026. ı Foto: Vianey Soriano

Más adelante apareció Xavi, quien provocó otra ola de euforia entre los asistentes. El cantante fue recibido con aplausos y gritos por parte de un público joven que no dejó de cantar junto a él las canciones “No capea” y “La diabla”. La sorpresa continuó con la presencia de Silvestre Dangond, quien aportó el toque vallenato a la velada y desató una auténtica fiesta dentro del recinto con el tema “Cásate conmigo”.

“México siempre nos hace sentir en casa”, expresó Grupo Frontera durante uno de los descansos del show. “Cada vez que venimos aquí sentimos un cariño muy especial y por eso queríamos hacer una noche inolvidable”, añadieron frente a una Arena CDMX completamente entregada.

Además de los momentos románticos, el concierto de Grupo Frontera también tuvo espacio para la fiesta total. Temas como “ALV”, “Ya pedo quién sabe” y “En altavoz” hicieron que el recinto entero se transformara en una enorme pista de baile donde prácticamente nadie permaneció sentado. Parejas abrazadas, grupos de amigos brindando y miles de voces acompañando cada coro construyeron una atmósfera que por momentos parecía más una reunión entre amigos que un espectáculo masivo.

La producción incluyó enormes pantallas, visuales coloridos y efectos de iluminación que acompañaron cada momento del show. Sin embargo, más allá del despliegue técnico, lo que realmente sostuvo la noche fue la conexión emocional entre la agrupación y sus seguidores, quienes encontraron en cada canción un espacio para cantar al amor, al despecho y a la nostalgia.

La presentación terminó entre aplausos, luces de celulares y un público que se resistía a abandonar la Arena CDMX. Porque si algo quedó claro durante casi tres horas de concierto, es que Grupo Frontera ya dejó de ser solamente un fenómeno viral para convertirse en una de las agrupaciones más queridas y convocantes del regional mexicano contemporáneo.