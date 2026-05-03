Grupo Frontera reconcilia a una pareja que peleaba en la playa | VIDEO

Grupo Frontera reconcilia a una pareja que peleaba en la playa

Grupo Frontera se ha ganado nuevamente el cariño del público después de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que ayudan a una pareja a reconciliarse. Ellos peleaban momentos antes de la sorpresa.

Grupo Frontera ayuda a una pareja a reconciliarse

A través de la cuenta de Instagram de Grupo Frontera que se publicó un video en el que podemos ver a la banda disfrutando de la playa. Sin embargo, ellos mismos cuentan que decidieron brindar ayuda a una pareja en riesgo.

Y es que el hombre de la relación decidió aceptar el apoyo de la banda después de tener un conflicto con su pareja. "Nada que una serenata con Ojitos Bellos no arregle“, escribieron en referencia a una de sus canciones más recientes.

“Estamos en la playa y se está peleando una pareja allá”, comentó uno de ellos, “vamos a ir con el chavo, a ver si les damos una serenatita”, dijo antes de mostrar al hombre que aceptó que les cantara una canción.

Después, podemos ver a la mujer muy emocionada por ver a la agrupación. “Él nos buscó”, dice uno mientras que ella llora muy emocionada. El vocalista menciona “esta canción acaba de salir y es muy romántica, el señor nos pidió que te la cantaramos”, aseguró.

Entonces, le dan una serenata personal a ella que luce muy emocionada. Después de unos momentos, la pareja finalmente se abrazan y el hombre alza el pulgar por su reconciliación.

La publicación desató una serie de reacciones en redes sociales por quienes celebraron el bonito gesto con el que Grupo Frontera ayudó a una pareja. Algunos de los mensajes fueron los siguientes: