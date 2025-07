Integrante de Grupo Frontera revela que lo sacaron de la banda sin avisarle: ‘No tuve voz’

Grupo Frontera enfrenta una nueva polémica, después de que uno de los integrantes de la banda revelara que fue eliminado del conjunto musical sin aviso previo. Esto surge después de que la agrupación enfrentara fuertes críticas por su supuesto apoyo al Presidente de los Estados Unidos.

Músico queda fuera de Grupo Frontera

Fue a través de su cuenta de Instagram que el bajista de Grupo Frontera, Brian Ortega, compartió que lo tomó por sorpresa su salida de la banda, pues señala que no se le consultó en esta decisión ni estuvo involucrado en el proceso.

“Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó. Y estoy seguro que cómo muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido.”, se lee al inicio del comunicado.

El hombre perteneció a la banda por 3 años y medio, donde el músico se sinceró con sus fanáticos y dejó claro que se encuentra muy sorprendido por lo que ocurrió. A pesar de todo, agradeció el tiempo que pudo permanecer en la banda.

“Estoy emocionado por lo que viene y ya estoy trabajando en planes con gente increíble y más noticias que compartirá con tiempo”, escribió Brian, con lo que dejó ver que este no es el final de su carrera y podrá continuar en la música, aunque no en la famosa agrupación.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a la publicación de Brian, mostrando apoyo por el bajista en su futuro como músico. Te dejamos algunos de los comentarios:

“Qué mala onda. Ya se les subió a los demás que no se acuerdan como y con quienes empezaron“.

“Siempre has sido mi favorito de Grupo Frontera, siempre amable y humilde”.

“2En unos de sus conciertos recuerdo, fuiste de los pocos que se acercaba a convivir con su publico siempre muy amable“.

“Esos no saben lo que dejan ir, mi hermano”.

“Siempre noté que Brian era excluido”.

Hasta ahora, se desconoce quién será el nuevo bajista de Grupo Frontera que remplazaría a Brian.