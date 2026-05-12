Con Junior H, México Canta abre una nueva edición

EN EL MARCO del plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por abrir espacios para el talento joven del país, la Secretaría de Cultura lanzó ayer la segunda edición del programa México Canta, junto a los intérpretes Majo Aguilar y Junior H.

A partir de hoy y hasta el 11 de junio se podrán realizar los registros en la página mexicocanta.gob.mx. A diferencia del concurso pasado, este año se recorrerán distintos territorios.

En la segunda etapa habrá 14 semifinalistas seleccionados por el Consejo Mexicano de la Música. Siete serán nacionales y siete mexicoestadounidenses, con fechas de anuncio para el 31 de julio y 24 de julio, respectivamente.

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Para la semifinal de los paisanos se planea realizar el evento en el Million Dollar Theater en California, Estados Unidos; la semifinal de los mexicanos será en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa.

La gran final se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, en donde se contará con la participación de un artista sorpresa.

Además del premio que incluye la grabación de su disco, se les abrirá un espacio para que participen en el evento del 15 de septiembre en el Zócalo.

En la edición 2025 hubo 15 mil registros y alcanzó más de 11 millones de visualizaciones. Los ganadores fueron Sergio Maya y Carmen María.

La cantante Majo Aguilar se dijo privilegiada de formar parte de este concurso, pues será una de las evaluadoras. Compartió un recuento de su experiencia como parte de la dinastía Aguilar.

La estrella de los corridos tumbados Junior H reconoció que las primeras composiciones que realizó hablaban del entorno inmediato en el que creció, pero al crecer su impacto, eligió cambiar las temáticas de sus letras para asumir la responsabilidad con la juventud.