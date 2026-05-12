Terror mexicano llega a Cannes en formato vertical

El director, en una sesión de fotos promocional.

El cineasta mexicano Carlos Meléndez llevará el horror nacional a uno de los escaparates más importantes del cine internacional. Sus cortometrajes The Offering y The Blind Alley fueron seleccionados para integrar el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026, una plataforma dedicada al cine fantástico realizado en formato vertical que debutará el 17 de mayo dentro del Marché du Film del Festival de Cannes, en Francia.

La participación del director marca un momento significativo para las nuevas formas de producción audiovisual, especialmente aquellas diseñadas para consumo móvil y plataformas digitales. La selección de esta edición incluye 28 proyectos provenientes de 17 países y busca posicionar al formato 9:16 como un terreno creativo legítimo dentro de la industria cinematográfica.

Pósters de los cortometrajes que presentará en el festival francés ı Foto: Especial

El Tip: Con el filme Hambre, Carlos Meléndez recorrió 160 festivales internacionales de cine y recibió 11 premios.

Carlos Meléndez, conocido por proyectos como la serie de Netflix Mi encuentro con el mal y el largometraje Histeria, ha desarrollado durante los últimos años una línea de cortometrajes de horror para la plataforma TikTok, en la cual explora narrativas inmediatas, atmósferas inquietantes y recursos visuales pensados específicamente para la experiencia vertical.

En entrevista con La Razón, el realizador nacido en la Ciudad de México aseguró que “este tipo de espacios permiten ampliar las posibilidades del cine fantástico y acercarlo a nuevas audiencias sin perder identidad narrativa”.

“Estoy muy contento de que se sigan abriendo nuevas ventanas para crear contenido de género que llegue a todo tipo de públicos y formas de consumo. Es un honor ser parte de esta selección representando a México de una manera fiel y orgulloso del alcance que puede tener este proyecto”, expresó.

Carlos Meléndez también destacó que el crecimiento de formatos digitales ha permitido que historias más breves encuentren su propio lenguaje y relevancia dentro del panorama audiovisual contemporáneo.

“Los nuevos formatos han permitido abrir otras posibilidades para los cineastas. Ya no siempre es necesario contar historias largas para conectar con la audiencia. También existen relatos cortos que merecen ser reflejados y que pueden tener un impacto muy fuerte desde otro tipo de narrativa”, comentó el realizador.

Pósters de los cortometrajes que presentará en el festival francés ı Foto: Especial

La propuesta del director mexicano ha llamado la atención precisamente por trasladar códigos clásicos del horror psicológico y la fantasía a plataformas asociadas principalmente con contenido rápido y efímero. En sus trabajos, el suspenso se construye desde la cercanía de la pantalla móvil, utilizando encuadres cerrados, ritmo acelerado y una sensación de inmersión inmediata que conecta con nuevas generaciones.

Además de su trabajo en cine y televisión, el realizador estrenó en 2024 la obra teatral El valle inquietante, montaje que aborda la IA y con el que obtuvo el Micrófono de Oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores gracias a su recepción entre el público.

Actualmente, Carlos Meléndez prepara el estreno de dos largometrajes y una nueva serie para plataforma digital, mientras continúa expandiendo su trabajo hacia distintos formatos narrativos.

Paralelamente, también fue convocado para participar en una antología de terror en Estados Unidos, consolidando una trayectoria que combina experimentación, horror y nuevas tecnologías audiovisuales.

Carlos Meléndez

Director y guionista

Nació: 1984, CDMX

Otros cortometrajes: Chalino Rivera (2008), Estrella de plata (2009), Bestia (2010), Foco rojo (2011), El huésped (2013) y Clickbait (2018)

Largometrajes: After School (2014) e Histeria (2016)