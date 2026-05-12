¿Dónde ver Regular show: lost tapes o Un Show más: las cintas perdidas en México?

La nueva serie de Un show más: las cintas perdidas o Regular show: lost tapes se estrenó ya en México y es un spin off de la serie original creada por J.G. Quintel.

Hasta el momento se han estrenado 5 capítulos, los cuales cautivan a los fans con sus historias llenas de fantasía en las que los personajes principales Mordecai y Rigby, así como Papaleta, Benson, Skips y Musculoso.

¿Dónde ver Un show más: las cintas perdidas?

Regular show: lost tapes o Un Show más: las cintas perdidas se estrenó por HBO Max, por lo que los fans deben tener una suscripción para poder ver los nuevos episodios de la nueva serie.

También se pueden ver por el canal de Cartoon Network, a través de la televisión de paga.

¿De qué se trata Un show más: las cintas perdidas?

Un Show Más: Las Cintas Perdidas es una serie animada de 2026. Se estrenó el 11 de mayo de 2026 en Cartoon Network y HBO Max en Latinoamérica.

La serie plantea, en el primer episodio, la idea de que Papaleta se murió y en el cielo a él le entregan sus recuerdos en cintas VHS, antiguas, sobre su trabajo en el parque en donde compartía aventuras con Mordecai y Rigby, así como los demás personajes.

Papaleta, a través de estas cintas de recuerdos, el revive momentos inéditos del pasado de los personajes en el parque, situadas cronológicamente antes de los eventos finales de la serie original. Por ejemplo, en uno de los capítulos, se habla sobre las bromas pesadas que les hacía musculoso para demostrar su afecto, pero estas bromas se salieron de control.

El formato mantiene el estilo clásico de episodios cortos de alrededor de 11 minutos, con un especial inicial de media hora.

La primera temporada planea alrededor de 40-44 episodios. Incluye el regreso del equipo creativo original, con Quintel como showrunner, y voces como las de Mark Hamill retomando a Skips. El tono combina comedia absurda, amistad, pereza laboral y elementos fantásticos que convierten lo ordinario en desastres hilarantes.

Los primeros episodios exploran tramas típicas: reparar una cinta VHS rota, colarse en un luau, buscar el lugar perfecto para una siesta o lidiar con rivalidades absurdas como una guerra de cafeterías. Todo mantiene la esencia de evitar el trabajo y terminar en locuras surrealistas, para frustración de Benson y diversión de los fans.

Un show más: las cintas perdidas era uno de los estrenos más esperados y es una serie perfecta para fans de la comedia animada adulta con corazón.