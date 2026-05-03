Karely Ruiz habla de su colaboración con Andrés García: ‘Era picarón’ | VIDEO

La influencer Karely Ruiz recordó cómo fue su colaboración con el actor Andrés García, la cual desató rumores sobre si la enfermedad que padeció el famoso posteriormente estuvo relacionada con ella.

Karely Ruiz habló de su encuentro con Andrés García

“Nos juntamos ahí en su casa, de hecho ahí estaba su esposa”, recordó Karely Ruiz sobre su encuentro con Andrés García en una reciente entrevista con Yordi Rosado, “hicimos una entrevista platicando [...] Luego ya dijeron que se enfermó porque estuve yo con él, se hizo muy viral”, agregó con una sonrisa.

En ese sentido, el entrevistador comentó que el actor era un hombre con mucha testosterona y se preguntó si el mismo no llegó a tener interés en tener otro tipo de relación con la creadora de contenido para adultos.

“Me dejó con mi hermano su número, pero ya de ahí no supe. Siempre fue colaboración a eso, las fotos y ya. Pero sí era picarón el señor”, admitió, no sin antes recordar que simplemente por la esposa de él, nunca hubo oportunidad de nada.

Karely mencionó que ni siquiera si ambos hubieran estado solteros, ella habría buscado algún tipo de encuentro íntimo o relación con él. “Ya estaba muy grande”, señaló ella.

Sin embargo, la famosa recuerda que “fue una de las polémicas más fuertes” que la hizo crecer mucho más en redes, ya que incluso se cubrió la misma a través de medios tradicionales.

Karely Ruiz alarma con turbio mensaje en su embarazo: 'No quiero que nada le pase a mi bebé' ı Foto: larazondemexico

La entrevista de Andrés García y Karely Ruiz fue grabada para el canal de YouTube del actor mexicano. En ese sentido, fue en abril del 2022 que surgió la inesperada colaboración.

En la misma, Andrés García llenó de halagos a la modelo. “Eres como la canción de José José: tienes de todo y sin medida”, le dijo a ella. Tras la grabación, se despidieron de manera amistosa.

En la descripción del video, Andrés García escribió: "Queridos amigos, la visita de Karely Ruiz a mi casa causó mucho revuelo en todos los medios y redes sociales. Se llegó a decir que por ese motivo terminé en el hospital... jaja. En este programa les muestro cómo fue la convivencia con esta mujer hermosa“, dijo.