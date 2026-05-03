Karely Ruiz habla de cómo incursionó en OnlyFans: ‘Alguien me quemó’ | VIDEO

Karely Ruiz es una de las figuras más destacadas del Internet, quien ha destacado a través de los años por su trabajo como modelo y creadora de contenido en la plataforma de OnlyFans.

Durante su reciente entrevista con Yordi Rosado, Karely Ruiz recordó cómo incursionó en el contenido para adultos hace ya siete años, una decisión que cambió su vida por completo y ocurrió de manera inesperada.

Karely Ruiz rifa liposucción ı Foto: IG: @karelyruiz

Así fue como Karely Ruiz incursionó en OnlyFans

La famosa recordó que todo ocurrió alrededor del año 2017, cuando una persona traicionó su confianza. “Yo las mandaba (las fotos), una vez alguien me quemó, las filtró...”, comentó sobre un chico con el que salía.

En ese sentido, la celebridad de Internet recordó que las publicaciones íntimas se volvieron virales en Internet. “Llegó una prima directo con mi mamá. Me dieron una santa regañada, hasta una cachetada [...] Me castigó como un año sin celular", comentó de cómo se enteró de la filtración.

Ruiz recordó que lloró y veía los comentarios negativos que recibía. Sin embargo, después pensó “si lo hicieron, ¿por qué no sacarle provecho y generar?“, por lo que así inició su carrera en el contenido +18.

También mencionó que aunque ella sintió “remordimiento”, también con el tiempo empezó a hacer el contenido en lencería que vendía a través de la plataforma de X ya con 18 años de edad.

Asimismo, Karely Ruiz trabajaba como edecán y bailaba en antros y otros clubes nocturnos. “Una me fan me recomendó OnlyFans”, explicó, “me la hice y me cayó un depósito sin subir nada y dije ‘aquí hay dinero’”, contó.

Fue así como incursionó en la popular plataforma de contenido para adultos, donde incursionó con material íntimo en el que rápidamente se hizo viral. Su contenido pasó de ser lencería a material menos discreto cuando su público le comenzó a explicar que no querían ver lo mismo que en otras plataformas.

Después de que se operó, aseguró que mejoró su autoestima y fue cuando comenzó a hacer desnudos, ya que sus seguidores le comenzaban a pedir un material más íntimo. “No me costó trabajo, me gusta”, aseguró Karely Ruiz.