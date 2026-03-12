¿Cuánto pesa y cuánto mide Karely Ruiz?

La influencer Karely Ruiz es conocida por su espectacular figura que presume en redes sociales y ahora se va a subir al ring para pelear y consolidarse como creadora de contenido en otros ámbitos además del nicho para adultos.

Una de las partes más importantes de una pelea es el pesaje y Karley Ruiz se enfrentó contra Marcela Mistral, con quien tiene una vieja rivalidad, ya que la conductora atacó a la influencer durante su participación en un reality show en la televisión de Monterrey.

¿Cuándo mide Karely Ruiz?

Karely Ruiz mide 1.65 metros, según la información difundida en Internet.

¿Cuánto pesa Karely Ruiz?

Karely Ruiz pesa 54 kilos actualmente, ese es su peso normal, pero para la pelea de Ring Royale, la influencer acordó subir tres kilos y pesar 57 kilos.

Karely Ruiz ı Foto: IG: @karelyruiz

Karely Ruiz y sus mejores videos en redes sociales

La famosa estrella de OnlyFans se volvió viral por sus videos y fotos que se filtraron en las redes sociales.

Su video más viral es cuando se grabó teniendo un encuentro íntimo con un supuesto fan que ganó el concurso de tatuajes, o sea que ella había dicho que todos los fans que se tatuarán su cara iban a entrar a un concurso para tener una noche de pasión con ella.

Esto desató gran furor en redes sociales, sin embargo, después se dio a conocer que este supuesto fan que ganó el premio de pasar una noche con ella en realidad era su novio, con quien ya tenía tiene saliendo, Karely Ruiz se casó con él y es el padre de su hija.

Otro de sus videos famosos fue cuando se filtró el encuentro íntimo que sostuvo con otra mujer, el cual también le dio la vuelta a Internet y causó gran polémica.

Por otra parte sus fotos más famosas han sido las que ella misma ha publicado en sus redes sociales y en su cuenta de OnlyFans sin ropa, imágenes por las que se hizo famosa.