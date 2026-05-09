Globos de Oro permitirán el uso de Inteligencia Artificial: Estas son las reglas para las producciones

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, responsable de la entrega de los Globos de Oro, actualizó sus reglas rumbo a la edición del 2027 en un documento compartido el 7 de mayo.

En este se establece que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) no descalificará automáticamente a una obra, marcando una pauta clara sobre cómo convivirán la tecnología y la creatividad humana en Hollywood.

Esta decisión se suma a la reciente postura de la Academia de Hollywood (responsable de los Óscar), que también actualizó sus reglas para garantizar que los guiones y las actuaciones sean de autoría humana demostrable.

¿Cuáles son las nuevas reglas en los Golden Globes?

La nueva normativa especifica que el uso de IA generativa es permitida siempre y cuando la dirección creativa, el juicio artístico y la autoría humana sigan siendo los elementos principales durante todo el proceso de producción.

El uso de la tecnología debe funcionar únicamente como un apoyo o mejora, y nunca como un sustituto del talento humano en áreas como dirección, composición o animación.

Para garantizar la transparencia, las producciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Declaración obligatoria: Las obras presentadas deberán incluir un aviso que describa detalladamente cualquier uso de IA en cualquier etapa de la producción.

Aviso de alteraciones: Se debe informar si se realizó alguna modificación mediante IA a la apariencia o la voz de un intérprete acreditado.

Donde la organización ha sido más estricta es en las categorías de actuación. Los Globos de Oro fueron claros al señalar que las candidaturas donde una interpretación haya sido “generada o creada sustancialmente” mediante inteligencia artificial no serán elegibles para ningún galardón.

🎬🤖 Los Golden Globes anunciaron nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial en películas y series.



🧑🏻‍💻 La organización informó que el uso de IA no descalificará automáticamente a una producción, siempre que la creatividad y el control artístico sigan siendo… pic.twitter.com/ozlUtYVsxP — Pulso Latam (@PulsoLatam) May 8, 2026

Sin embargo, se permiten excepciones técnicas y cosméticas, tales como:

Rejuvenecimiento o envejecimiento digital: Técnicas visuales permitidas siempre que la actuación original pertenezca al actor acreditado.

Modificaciones visuales: Mejoras que no alteren de forma material el trabajo interpretativo del humano.

Asimismo, queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de la imagen digital, replicación de voz o datos biométricos de cualquier intérprete.

¿Cuándo son los Globos de Oro?

Estas reglas regirán la próxima entrega de los premios, la cual ya tiene fecha y conductora confirmada:

Fecha de la ceremonia: Domingo 10 de enero de 2027.

Presentadora: La comediante y actriz Nikki Glaser .

Anuncio de nominados: Lunes 7 de diciembre de 2026.

Con esta actualización, los Globos de Oro buscan proteger el valor del esfuerzo humano en la industria, mientras aceptan las herramientas digitales como una evolución inevitable del lenguaje cinematográfico.