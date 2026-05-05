Casa Blanca genera polémica por imagen generada con IA durante el 5 de Mayo

La Casa Blanca generó controversia este 5 de mayo tras difundir una imagen creada con inteligencia artificial (IA) con motivo del Cinco de Mayo, en la que aparecen los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries caracterizados con elementos asociados a la cultura mexicana.

En la ilustración se observa a ambos políticos sentados frente a lo que aparenta ser un punto de control fronterizo con el letrero “United States Border”. Los personajes portan sombreros tradicionales, brindan con bebidas tipo margarita y están rodeados de elementos como totopos, salsa y textiles de colores.

Al centro de la escena destaca un cartel con la frase en inglés “I love illegal immigrants” (en español, “Amo a los inmigrantes ilegales”), lo que detonó una ola de reacciones en redes sociales por su carga política, particularmente en el contexto del debate migratorio en Estados Unidos.

Happy Cinco de Mayo to all who celebrate! pic.twitter.com/gfTriN75Fk — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

La publicación fue acompañada por un mensaje breve de felicitación por el Cinco de Mayo, sin mayor explicación sobre el contenido o intención de la imagen.

La polémica surge en un entorno político sensible. Diversos usuarios señalaron que la representación recurre a estereotipos culturales mexicanos, al tiempo que mezcla una conmemoración histórica con un mensaje político relacionado con la migración.

El tema cobra mayor relevancia debido al contexto actual en ese país, donde la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump ha endurecido medidas y ha intensificado la confrontación entre fuerzas políticas.

Tras su difusión, las críticas no se hicieron esperar. En redes sociales, la imagen fue calificada por algunos sectores como inapropiada o insensible, mientras que figuras políticas respondieron con contenidos similares, también generados con inteligencia artificial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL