Donald Trump suspende plan para ayudar a barcos a salir del Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que va a suspender la escolta a buques varados en el Estrecho de Ormuz, operación llamada “Proyecto Libertad”.

La acción buscaba proteger el tránsito comercial y facilitar la salida de embarcaciones bloqueadas por Irán, quien mantiene conversaciones para lograr la paz con Estados Unidos.

De esta forma, Donald Trump concretó un nuevo intento de lograr un acuerdo con Irán, después del inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero de 2026.

En redes sociales, el presidente de Estados Unidos afirmó que la medida de suspender la operación se basó en las siguientes razones:

Petición de Pakistán y otros países

Éxito militar durante la campaña contra el país de Irán

Grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán

No obstante, el presidente de Estados Unidos señaló que el bloqueo estadounidense al estrecho permanecería en vigor.

El anuncio se produjo después de que los líderes militares y el secretario de Estado Marco Rubio insistieran el martes en que el alto el fuego en Oriente Medio seguía vigente y que — aunque el conflicto no está resuelto— la primera gran operación militar estadounidense contra Irán ha concluido.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán. ı Foto: Reuters

Estrecho de Ormuz permanece cerrado

El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado perturbaciones que han hecho subir los precios de las materias primas en todo el mundo.

Irán ha bloqueado de facto el estrecho, por el que pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, amenazando con desplegar minas, drones, misiles y lanchas de ataque rápido.

Estados Unidos ha respondido bloqueando puertos iraníes y organizando tránsitos escoltados para los buques comerciales.

Tras publicar un nuevo mapa del Estrecho con una zona de control iraní ampliada, la Guardia Revolucionaria advirtió a los buques que se mantengan en los corredores que ha establecido o se enfrenten a una “respuesta decidida”.

Con información de Reuters y AP.

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JVR