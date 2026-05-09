O Último Azul plantea la vejez como el inicio de la verdadera rebeldía

Tras el fallecimiento del abuelo del cineasta brasileño Gabriel Mascaro, su abuela de 80 años comenzó a pintar, y esto fue algo que lo marcó de una forma muy especial, llevándolo a buscar películas sobre la vejez y darse cuenta de que ninguna presentaba a personajes de edad avanzada, sorprendiéndose aún por lo que vivían, sino que todas eran sobre la nostalgia y aceptar la inminente muerte, así que decidió hacer algo al respecto y comenzó a darle forma a la historia de O Último Azul.

A pesar de la inspiración que tuvo el director, este filme no está necesariamente dedicado a su abuela, y lo describió como “un homenaje al sentimiento de poder descubrir algo nuevo a una edad avanzada, empecé a hacer esta película a partir de una experiencia muy personal y quise tomar ese sentimiento para romper un poco todo lo que había visto antes en películas con temáticas similares”, confesó en entrevista para La Razón.

El Dato: El director brasileño Gabriel Mascaro es conocido por cintas como Boi Neon (Venecia, 2015), Divino amor (Sundance, 2019) y Ventos de agosto (Locarno, 2014).

Durante su proceso creativo para este coming of old age, el realizador cayó en la idea de hacer una utopía sobre la vejez desde una distopía para “llegar a un viaje, mientras me daba cuenta de que en nuestra sociedad nadie quiere que su abuelo o abuela empiece una aventura, me molestaba que el cine no daba cuenta de esto para inspirar otras miradas, yo quería tener una protagonista que quisiera vivir a su manera y que estuviera abierta a experimentar de forma muy personal las cosas que se le presentaran”, reveló.

Cuando el gobierno quiere obligar a Tereza a mudarse a una colonia para pasar ahí lo que le queda de vida, porque supuestamente a su edad ya no tiene más que dar. Sin embargo, la mujer de 77 años se rebela contra ese sistema opresor y toma un rumbo distinto, ya que, contrario a lo que se le quiere imponer, todavía tiene mucho por descubrir y por hacer; esto la lleva por una aventura de autodescubrimiento en lo más profundo del Amazonas, donde se da cuenta de que ese “final” es en realidad el inicio de algo nuevo.

El Tip: La película O Último Azul está disponible para verse en cines de México desde el 7 de mayo; fue grabada en idioma portugués.

“Descubrí que debía contar la historia de otra forma, así que hice una road movie porque así aseguraba que el personaje experimentaría justo lo que yo quería”, señaló. Luego, compartió que tuvo distintas películas que lo inspiraron durante la escritura del guion: Soylent Green y Fahrenheit 451, Diarios de motocicleta, Before Sunrise y Thelma & Louise.

Sobre los posibles paralelismos de su historia con la realidad actual, al abordar temas como el capitalismo voraz y la opresión de un gobierno, Gabriel Mascaro mencionó que ya vivimos en un mundo distópico. “La realidad está siendo atravesada por la distopía en todo el mundo, pasando por desplazamientos forzados a partir de guerras, conflictos armados y crisis climáticas, entonces, para mí era importante invertir un poco el paradigma de desplazamiento forzado, porque siempre pensamos que es de un país a otro, y en esta película intento jugar con la idea de desplazamiento forzado dentro de tu propio país, dentro de tu propio territorio, un desplazamiento dentro de tu pueblo con apoyo de tu familia”, explicó.

El director expresó que su objetivo es plasmar un tema universal, como la vejez a través de “otra mirada” para generar empatía, pues es un destino común. ”El elemento central es tener más edad y que, si completaste 75 años de vida, eso equivale a un cambio político. Quería hacer algo con este elemento que nos puede tocar a todos, con una capa de empatía, porque todos vamos a volvernos viejos”, agregó.