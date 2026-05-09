Junior H alista tour de estadios en México; acatará la ley

JUNIOR H anunció su Tour Estadios México 2027, convirtiéndose en el primer artista de regional mexicano urbano en realizar una gira exclusiva por varios recintos de este tipo en el país. El intérprete originario de Guanajuato aseguró que cumplirá la ley y no interpretará narcocorridos durante sus conciertos en las entidades donde no esté permitido este tipo de expresiones.

“Respetamos mucho a cada uno de los artistas de sus decisiones, si los cantan o no, en mi caso, respetando la ley. Es algo en lo que no podemos estar en contra, sino que se respeta”, dijo la noche del jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El cantante de “Y lloro”, “Piénsalo”, “No me pesa”, “Ojos colorados” y muchos más éxitos, detalló que recorrerá varios estados del país como CDMX, Puebla, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, este último tendrá una fecha exclusiva, ya que el artista quiere saldar la deuda que tiene pendiente con sus fans tapatíos reponiendo el show del México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025.

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El Tip: El álbum DEPR</3$$ED MFKZ, estrenado en febrero, es el primero de Junior H en tres años.

Tras su participación en el escenario principal de Coachella 2025 , en Indio, California, en Estados Unidos, y una gira por Latinoamérica, El de la letra muda logró consolidarse como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano, todo esto respaldado por sus más de 3.2 billones de reproducciones en los últimos tres meses en plataformas de streaming.

Para esta nueva gira de Junior H, los fans esperan una presentación cargada de melancolía y orgullo por sus raíces mexicanas, con visuales inspirados en la cultura, así como su ya característica banda en vivo.

Recientemente, Junior H lanzó su disco DEPR</3$$ED MFKZ, acompañado de su compositor y amigo, Gael Valenzuela, este disco será la base principal de la gira, por lo cual, además de sus éxitos, que se han vuelto clásicos del género, se escucharán canciones como “CHOLO”, “DROGA LETAL” y “DEMENCIA”, que se caracterizan por tener letras más enfocadas en vivencias personales, relaciones y sentimientos para así alejarse de narrativas tradicionales de los corridos o situaciones bélicas.

El Tour Estadios México 2027 arranca el próximo 8 de enero en la CDMX. El estadio elegido para este gran inicio en la capital del país y del show de Guadalajara, serán anunciados el próximo lunes 18 de mayo 2026, mientras que la gira cerrará en el Walmart Park en Monterrey, Nuevo León.

Otros recintos en los que se presentará son el Estadio Morelos, el Estadio Hermanos Serdán, el Estadio Francisco I. Madero, el Estadio Caliente y el Estadio Nido de Los Águilas, entre otros. La venta general de boletos para todas las fechas del tour del intérprete de corridos tumbados estará disponible a partir del martes 26 de mayo, a las 11:00 horas, a través de la página web funticket.mx y en taquillas de los recintos.

Durante la conferencia de prensa, Junior H también anunció que está incursionando en la música, pero ahora con su casa productora $ad Boyz Records, con la cual busca impulsar el talento mexicano y abrirle las puertas a las próximas estrellas del regional. Como sorpresa extra, Antonio Herrera Pérez, nombre real del también compositor, presentó a Gael Valenzuela como el primer artista firmado por su disquera.

Junior H acumula más de un millón de asistentes entre su gira México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025 por el país y $ad Boyz Live & Broken Tour en Estados Unidos, donde logró 27 fechas sold out. Además, ha colaborado con otras figuras del género como Peso Pluma y Natanael Cano.