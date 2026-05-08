Brendan Fraser revela detalles sobre La Momia 4: ‘Estoy haciendo lo que puedo’

Brendan Fraser anunció que está preparándose para su papel en La Momia 4, una noticia que ha entusiasmado a los fans de la franquicia. Se sabe que pronto comenzará la producción para le exitosa serie cinematográfica de Stephen Sommers.

Brendan Frases habla de La Momia 4

Y es que se reveló que el equipo original de La Momia está siendo reunido para protagonizar una secuela tardía de La Momia. En una entrevista reciente con Jimmy Fallon, Brendan Fraser contó que busca recuperar su físico anterior para interpretar nuevamente a Rick O’Conell.

Brendan Fraser afirma que ya está preparándose para las grabaciones de 'La Momia 4', adoptando una nueva rutina de entrenamientos:



"Por favor, deséemen suerte. Estoy haciendo lo mejor para poner en forma esta máquina de 57 años." pic.twitter.com/3JHIm8X4B3 — Indie 505 (@Indie5051) May 8, 2026

“Deséenme suerte”, comentó, “estoy haciendo lo que puedo para poner este cuerpo de 57 años en forma”, agregó. Recordemos que el famoso ya está acostumbrado a transformar su cuerpo para el cine, como ocurrió para la película La Ballena, con la que ganó el Oscar.

Sobre su regreso a la franquicia, Fraser detalló: “Mantuve la esperanza durante mucho tiempo, y luego pensé ‘no sé si lo harán’. Después se rodaron otras películas de La momia“, dijo.

“Pero oye, lo que vamos a hacer es volver a ponernos manos a la obra, volver a los lugares de rodaje... Quizá debería dejar de hablar así, porque no quiero desvelarlo todo”, contó.

La cinta marca el regreso de una de las sagas de aventuras más representativas del cine comercial a finales de los 90’s e inicios de los años dos miles. La nueva entrega promete una continuación directa del universo iniciado en 1999.

Se rumora que podemos esperar una superproducción para la nueva entrega de la saga, aunque los detalles aún son desconocidos. Sin embargo, Universal espera que sea un éxito en cines que inicie una nueva historia en la franquicia.

Hasta el momento, tanto el actor como Rachel Weisz, así como a John Hannah y se espera que Fehr también acabe involucrado en el proyecto, aunque se desconoce si Arnold Vosloo y Patricia Velasquez regresarán.

“Es el momento de dar a los fans lo que quieren”, aseguró el histrión durante su entrevista. “Vamos a reunir a la banda. Es la única manera de hacerlo bien. Vamos a dar al público lo que nos han pedido durante los últimos 20 años”, aseguró Fraser.

Se dice que la cuarta entrega de La Momia llegaría a los cines el 15 de octubre del 2027, después de un cambio en el itinerario de futuros estrenos de Universal. Parece ser que Brendan Fraser se encuentra muy comprometido con el proyecto.