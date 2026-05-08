Palomera de The Mandalorian and Grogu de Cinépolis: Precios y dónde comprar

Cinépolis presentó de manera oficial los artículos coleccionables inspirados en The Mandalorian and Grogu, la próxima aventura de Star Wars, una noticia que ha generado emoción entre los fans de la franquicia de ciencia ficción y quienes adoran al pequeño “baby Yoda”.

Así es la palomera de The Mandalorian and Grogu

La palomera oficial de Cinepolis captura un momento especial en la relación entre The Mandalorian y Grogu. Se trata de un casco de acabado metálico reflejante que viene acompañado por la figura del pequeño que comparte raza con el Maestro Yoda.

La palomera de Mandalorian & Grogu exclusiva de Cinépolis es una de las mejores que hemos visto… ¡seguro se va a agotar! 🤯



👉🏼Estreno: 21 de mayo#viral #starwars #cinepolis #mandalorian #grogu pic.twitter.com/bESWEP6qfv — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) May 8, 2026

Asimismo, la colección cuenta también con un vaso que muestra una nave en la parte superior; se inspira en las máquinas de combate imperiales en los paisajes de Hoth. La intención de los creadores es que el fan sienta que posee un fragmento de la icónica historia de Star Wars.

Precios y dónde comprar la palomera de The Mandalorian and Grogu

La marca dio a conocer que el lanzamiento estará disponible en los complejos de Cinépolis en la República Mexicana, por o que deberás de acudir a sus inmediaciones si quieres obtener la palomera.

La palomera tendrá un costo de 899 pesos mexicano, mientras que el Vaso 3D de AT-AT costará 299 pesos mexicanos. Los coleccionables estarán disponibles a partir de la semana del estreno de la cinta en cines este 21 de mayo.

Esta es la palomera y El vaso de la película MANDALORIAN AND GROGU que vendera cinépolis



La palomera costara $ 899 pesos

Y el vaso $299 pesos @pingsolutions @cinepolismx #grogu pic.twitter.com/Tza125kGn8 — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) May 8, 2026

Cabe recordar que son piezas limitadas, por lo que se espera una alta demanda y es probable que se agoten rápidamente, por lo que lo más recomendable es acudir temprano a los cines.

Sin duda alguna, el adquirir una palomera se ha convertido en una manera en la que los fans de las cintas pueden extender su amor por una historia o franquicia al obtener un reconocimiento físico de su fanatismo.

La variedad en los precios también es importante, pues un vaso significativamente más económico que la palomero ofrece diversas opciones a los fans que quieran ahorrar un poco, pero llevarse un poquito de la película a casa.

Un detalle que desata conversación sin embargo, es la reventa que se ha generado en los últimos años sobre las palomeras y productos coleccionables de cines, lo que impide que muchos fans accedan a los mismos.

En esta ocasión, la palomera de The Mandalorian and Grogu en Cinepolis ha destacado por encima de otros productos gracias a su originalidad y calidad de materiales, lo que la hace ser uno de los objetos más esperados de la temporada de cine.