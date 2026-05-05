Bonos del Sistema Patria: Calendario de mayo 2026

De acuerdo con el esquema de pagos, los apoyos correspondientes a los bonos del Sistema Patria se dispersan de manera escalonada y mensual.

Estos bonos brindan protección social para los beneficiarios de distintos programas como Hogares de la Patria, Economía Familiar y contra la Guerra Económica en Venezuela.

El Sistema Patria brinda subsidios, bonos y programas sociales impulsados por el gobierno venezolano por medio de monederos digitales que permiten transferir los fondos a cuentas bancarias, y también pueden ser utilizados para el pago de servicios públicos.

En mayo se realizará la dispersión del Bono Único Familiar, los Bonos de protección social mensual y el pago priorizado para jubilados; estos son entregados de manera directa por medio de la Plataforma Patria.

Quienes son beneficiarios de alguno de estos programas o beneficios sociales de Venezuela reciben una notificación por vía SMS del número 67373, o por medio de la aplicación veMonedero.

Bonos del Sistema Patria ı Foto: Especial

Calendario de los Bonos del Sistema Patria de mayo

En la primera semana de mayo se realizará la dispersión de los bonos de protección social de asignación mensual obligatoria, y los depósitos se realizan de forma automática.

Entre los beneficios que serán depositados se encuentran:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

Además, el Bono contra la Guerra Económica será distribuido de manera secuencial a trabajadores públicos activos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Quienes sean beneficirios de la pensión 100% Amor Mayor reciben el pago durante los primeros diez días de mayo, por lo que se recomienda ingresar de manera periódica al sistema para generar interacción.

Bonos del Sistema Patria ı Foto: Especial

El Sistema Patria busca garantizar que los venezolanos puedan recibir estas ayudas económicas de manera directa, rápida y sin necesidad de intermediarios para poder tener eficiencia y control de distribución en los recursos destinados a la población.

Quienes quieran consultar que acreditaron cualquiera de los bonos que brinda el Sistema Patria pueden consultarlo en la página web oficial de este, o en la aplicación móvil veMonedero.

Los bonos brindados por medio del Sistema Patria tienen un plazo de aceptación específico, por lo que es importante confirmar a tiempo la recepción de este para que no se piedan los fondos.

También se recomienda que se ingrese de manera periódica al sistema, actualizar los datos necesarios y responder la encuesta de salud con la finalidad de generar actividad en el perfil para que se realice la entrega de los bonos.

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