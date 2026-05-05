Bonos del Sistema Patria: Calendario de mayo 2026

De acuerdo con el esquema de pagos, los apoyos correspondientes a los bonos del Sistema Patria se dispersan de manera escalonada y mensual.
Estos bonos brindan protección social para los beneficiarios de distintos programas como Hogares de la Patria, Economía Familiar y contra la Guerra Económica en Venezuela.
El Sistema Patria brinda subsidios, bonos y programas sociales impulsados por el gobierno venezolano por medio de monederos digitales que permiten transferir los fondos a cuentas bancarias, y también pueden ser utilizados para el pago de servicios públicos.
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En mayo se realizará la dispersión del Bono Único Familiar, los Bonos de protección social mensual y el pago priorizado para jubilados; estos son entregados de manera directa por medio de la Plataforma Patria.
Quienes son beneficiarios de alguno de estos programas o beneficios sociales de Venezuela reciben una notificación por vía SMS del número 67373, o por medio de la aplicación veMonedero.
Calendario de los Bonos del Sistema Patria de mayo
En la primera semana de mayo se realizará la dispersión de los bonos de protección social de asignación mensual obligatoria, y los depósitos se realizan de forma automática.
Entre los beneficios que serán depositados se encuentran:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- José Gregorio Hernández
Además, el Bono contra la Guerra Económica será distribuido de manera secuencial a trabajadores públicos activos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Quienes sean beneficirios de la pensión 100% Amor Mayor reciben el pago durante los primeros diez días de mayo, por lo que se recomienda ingresar de manera periódica al sistema para generar interacción.
El Sistema Patria busca garantizar que los venezolanos puedan recibir estas ayudas económicas de manera directa, rápida y sin necesidad de intermediarios para poder tener eficiencia y control de distribución en los recursos destinados a la población.
Quienes quieran consultar que acreditaron cualquiera de los bonos que brinda el Sistema Patria pueden consultarlo en la página web oficial de este, o en la aplicación móvil veMonedero.
Los bonos brindados por medio del Sistema Patria tienen un plazo de aceptación específico, por lo que es importante confirmar a tiempo la recepción de este para que no se piedan los fondos.
También se recomienda que se ingrese de manera periódica al sistema, actualizar los datos necesarios y responder la encuesta de salud con la finalidad de generar actividad en el perfil para que se realice la entrega de los bonos.
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