Sinuano Día: Resultado del último sorteo hoy 6 de mayo

El Sinuano Día es uno de los sorteos más populares de Colombia, y una oportunidad para que miles de jugadores prueben su suerte diurna.

En La Razón te compartimos los números ganadores del miércoles 6 de mayo del sorteo colombiano Sinuano Día.

El nombre de este sorteo hace referencia al Valle del Sinú ubicado en Córdoba, y también celebra la identidad de la región caribeña al tener el mismo nombre que el gentilicio utilizado para las personas originarias de esa zona.

Coljuegos es la encargada de regular y dar respaldo a este sorteo colombiano, por lo que quienes participan en el Sinuano Día confían plenamente en la transparencia del evento.

Debido a que gran parte de las ganancias del Sinuano se destinan al mejoramiento de los servicios de salud en Colombia, quienes juegan en este sorteo también contribuyen directamente al país.

¿Cuándo se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 14:30 horas (hora de Colombia).

El Sinuano Noche se realiza a las 22:30 horas de lunes a sábado, mientras que el domingo y días festivos se realiza a las 20:30 horas.

Resultados Sinuano Día 6 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado hoy miércoles 6 de mayo:

Número ganador:

Quinta Balota:

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Día ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

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