¿Quiénes son los hijos de Ted Turner?

El empresario y fundador de varias cadenas televisivas, Ted Turner, murió este miércoles 6 de mayo a los 87 años de edad; de acuerdo con Turner Enterprises, falleció pacíficamente y rodeado de su familia.

Robert Edwuard Turner III; conocido como Ted Turner, fue el fundador de los canales de televisión CNN, Cartoon Network, TNT y TCM; y posteriormente también fue uno de los mayores terratenientes privados en Estados Unidos.

Además de su vida empresarial, también fue un entusiasta de la filantropía, realizó algunas donaciones bastante significativas como los mil millones de dólares que comprometió en 1997 a las Naciones Unidas.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

También creó la Fundación de las Naciones Unidas, mismas que actualmente cuentan con oficinas en Nueva York y Washingnton D.C., y creó la Fundación Turner.

También era uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos al contar con más de dos mil millones de acres en los que se conserva gran biodiversidad y forman parte de destinos turísticos de Ted Turner Reserves.

También fundó el Fondo Turner para Especies en Peligro de Extinción, que está destinado para especies como el borrego cimarrón del desierto, el halcón aplomado, la trucha degollada del Río Grande y búfalos.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Esposas e hijos de Ted Turner

Ted Turner contrajo matrimonio en tres ocasiones, en 1960 se casó con Judy Nye y se divorció en 1964; en 1965 se casó con Jane Shirely Smith y se divorció en 1988; y en 1991 se casó con la actriz Jane Fonda y se divorció en 2001.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Los cinco hijos de Ted Turner son:

Laura Turner Seydel: Es presidenta de la Fundación Capitán Planeta; quien también colabora con organizaciones dedicadas a enfrentar desafíos de la salud, funcionalidad y vitalidad en el aire, agua, tierra, alimentos, biodiversidad y el clima.

Robert E. Turner IV; a quien llaman Teddy: Fue camarógrafo y editor en CNN Moscú, ha sido gerente de promociones en Turner Home Entretainment y gerente de proyectos en Turner Broadcasting System.

Rhett Turner: Es un cineasta y fotógrafo que ocupa el cargo como presidente y fundador de la productora cinematográfica internacional Red Sky Productions, que está centrada en documentales

Beau Turner: Es participante activo de organizaciones benéficas que se dedican a la conservación y preservación del medio ambiente en todo el mundo. Es presidente del Consejo de Administración del Fondo Turner para Especies en Peligro de Extinción, y también es director de Recursos Naturales y Biodiversidad de Turner Enterprises.

Jennie Turner Garlington: Es fideicomisaria de la Fundación Turner y es integrante del Consejo Asesor del Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute; formó parte del consejo de administración de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre durante 12 años.

Ted Turner y sus hijos ı Foto: Turner Enterprises

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