¿De cuánto era la fortuna de Ted Turner, fundador de CNN, TNT y Cartoon Network?

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Ted Turner, el empresario estadounidense fundador de CNN, TNT y Cartoon Network que murió en compañía de sus familiares a los 87 años de edad.

Turner Enterprises informó este miércoles que Ted Turner; el empresario, filántropo, ecologista y pionero de la televisión por cable “falleció pacíficamente hoy a los 87 años, rodeado de su familia.”

Su familia pidió que les dieran privacidad durante su duelo por tan gran pérdida, e informaron por medio de Turner Enterprises que realizarían un homenaje par Ted Turner, y precisaron que los detalles de este serán anunciados posteriormente.

Confirman fallecimiento de Ted Turner ı Foto: Captura de pantalla

¿De cuánto era la fortuna de Ted Turner?

Ted Turner estudió en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, y posteriormente comenzó a trabajar en la empresa de su padre; Turner Advertising Company, misma en la que posteriormente ocuparía el cargo como presidente.

Ted Turner fue el fundador de los canales de televisión CNN, Cartoon Network, TNT y TCM; pero se alejó por completo de estos en 2005 luego de renunciar a su puesto que tenía en el consejo de administración.

En 1996 Turner Broadcasting se fusionó con Time Warner que en 2001se fusionó con AOL, dando origen a AOL-Time Warner, para regresar a su nombre original antes de que Ted Turner se desvinculó de la compañía en 2003.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Debida a su larga carrera como empresario, se estima que el patrimonio con el que contaba Ted Turner al momento de su muerte era de entre 2 mil 200 y 2 mil 800 millones de dólares.

Pese a que Robert Edwuard Turner III fue un magnate de los medios, la mayor parte de su patrimonio proviene de las propiedades que tiene en Estados Unidos, pues era uno de los mayores terratenientes estadounidense.

Ted Turner adquirió millones de acres, y en estos cuenta con búfalos en libertad, y en 2002 fundó Ted’s Montana Grill, una cadena de restaurantes en la que se servían hamburguesas de bisonte.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Turner llegó a contar con una fortuna de hasta 10 mil millones de dólares durante el punto máximo de su carrera empresarial en medios, pero esto cambió cuando se fusionó AOL y Time Warner.

Ted Turner creó la Fundación Turner en 1990, y esta se dedica a proteger hábitats, al desarrollo de comunidades, vida sostenible y a la protección del medio ambiente.

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