¿Quién era Ted Turner, fundador de CNN, TNT y Cartoon Network?

Este miércoles la empresa Turner Enterprises confirmó la muerte de Ted Turner, el empresario fundador de CNN que falleció a los 87 años de edad este 6 de mayo, rodeado de su familia.

En un breve comunicado, Turner Enterprises informó: “En nombre de la familia Turner, con gran tristeza anunciamos el fallecimiento del filántropo, ecologista y pionero del cable Ted Turner, quien falleció pacíficamente hoy a los 87 años, rodeado de su familia.”

Apuntaron que el empresario, quien era mayormente conocido por haber fundado no sólo CNN, sino también otras cadenas televisivas como Cartoon Network, TNT y TCM; además, también era un filántropo en pro de los animales y el medio ambiente.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Turner Enterprises apuntó que Ted Turner preservó más de dos millones de acres de tierra, y era conocido “por su franqueza, su entrañable sentido del humor y su lealtad inquebrantable hacia quienes lo rodeaban.”

Ted Turner tiene cinco hijos, Laura Turner Seydel, Robert E. Turner IV, Rhett Turner, Beau Turner, Jennie Turner Garlington, y catorce nietos y bisnietos; quienes solicitaron privacidad durante el periodo de duelo por su pérdida.

Confirman fallecimiento de Ted Turner ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién fue Ted Turner?

Robert Edwuard Turner III era un empresario, inversionista, terrateniente, directivo empresarial y magnate que nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio, y falleció este 6 de mayo del 2026 en Estados Unidos.

Ted Turner estudió en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, y sirvió en la Guardia Costera de los Estados Unidos; comenzando su vida empresarial dentro de la empresa Turner Advertising Company, en donde incluso asumió la presidencia cuando su padre perdió la vida.

La empresa de su padre adquirió cinco emisoras de radio del sureste estadounidense, mismas que posteriormente fueron vendidas para poder adquirir el canal televisivo número 17 de Atlanta, que fue nombrado WTCG.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Debido al crecimiento considerable del canal 17 este fue lanzado para televisión por cable y posteriormente pasó a ser WTBS y se transmitió por televisión vía satélite, posicionándose como competencia para NBS y CBS.

Fue en 1980 cuando Ted Turner creó Cable News Network (CNN), que fue la primera cadena de noticias globales que realizaba transmisión en vivo durante las 24 horas del día, por lo que la nueva medida de este canal de televisión transformó el periodismo.

La empresa Turner Broadcasting, Inc. se fusionó en 1996 con Time Warner, Inc. y; en 2001, Time Warner se fusionó con AOL, dando origen a AOL-Time Warner, regresando a su nombre original.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

En 2003 Ted Turner se desvinculó de la compañía, y en 2005 renunció al puesto que tenía en el consejo de administración, por lo que los activos de Turner Broadcasting System ahora pertenecen a Warner Bros Discovery.

Además de su vida empresarial, en 1990 Ted Turner creó la Fundación Turner, la cual se dedica a proteger hábitats, al desarrollo de comunidades, vida sostenible y a la protección del medio ambiente.

Ted Turner ı Foto: Turner Enterprises

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.