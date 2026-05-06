Muere Ted Turner, fundador de la cadena CNN, a los 87 años

El empresario estadounidense Ted Turner, reconocido por fundar la cadena CNN y revolucionar la industria de las noticias, falleció este 6 de mayo de 2026 a los 87 años.

Turner marcó un antes y un después en la televisión global al lanzar en 1980 el primer canal de noticias con transmisión continua las 24 horas, un modelo que transformó la forma en que el mundo consume información en tiempo real y que posteriormente sería replicado por múltiples cadenas.

Su apuesta por la inmediatez informativa marcó un parteaguas en eventos internacionales, consolidando a CNN como un referente mundial en cobertura en tiempo real.

¿Quien era Ted Turner?

Nacido el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Turner construyó un imperio mediático que incluyó señales como TBS y TNT, además de expandir su influencia más allá de la televisión.

A lo largo de su carrera también destacó como empresario, filántropo y promotor de causas globales, incluyendo una histórica donación de mil millones de dólares para iniciativas vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas.

En 2018, el propio Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Ted Turner, the billionaire media mogul who revolutionized TV news when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/pbbFiCYYAE pic.twitter.com/myUFY0ZS3l — CNN (@CNN) May 6, 2026

Aunque hasta ahora no se han dado detalles específicos sobre la causa de su muerte, se sabía que en los últimos años enfrentaba complicaciones de salud.

Considerado una de las figuras más influyentes en la historia de los medios, Ted Turner dejó como principal legado la creación de CNN, una cadena que cambió para siempre la dinámica de la información global y sentó las bases del periodismo moderno en televisión.

Su impacto continúa vigente en la forma en que millones de personas consumen noticias alrededor del mundo.

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MSL