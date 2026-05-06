Washington pausa escolta naval y presiona pacto con Irán

UNA MUJER iraní camina junto a un mural en una calle de Teherán, ayer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la suspensión temporal del operativo Proyecto Libertad, iniciativa que escolta buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión con Irán. La decisión, explicó, responde a una solicitud de Pakistán y a lo que calificó como avances significativos en las negociaciones con Teherán.

“Se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán”, afirmó el magnate al detallar que la pausa busca evaluar la posibilidad de cerrar un pacto. No obstante, dejó claro que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos seguirá vigente mientras se desarrollan las conversaciones, con lo que mantiene así la presión estratégica sobre la república islámica.

El Dato: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que nadie puede obligarlos a rendirse, y que no pueden ser coaccionados.

Horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que la ofensiva militar había concluido. “La operación ha terminado. Furia Épica ya está completada en esa fase”, declaró durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al señalar que Washington entra ahora en una fase distinta centrada en garantizar la navegación.

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Explicó que la prioridad es facilitar el tránsito marítimo en el golfo Pérsico. La semana pasada, la Casa Blanca notificó al Congreso el fin de las hostilidades tras cumplir el umbral de 60 días que requiere autorización legislativa, aunque el propio Donald Trump no descartó reanudar los bombardeos si las negociaciones fracasan o si Irán rompe el alto al fuego vigente desde abril.

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ESCALADA RETÓRICA. A pesar de la tregua, el intercambio de declaraciones entre Washington y Teherán se intensificaron. Trump volvió a minimizar la capacidad militar iraní, al asegurar que su ejército quedó reducido a condiciones limitadas. “Están jugando, pero déjenme decirles que quieren llegar a un acuerdo”, afirmó, al sostener que el país asiático busca negociar pese a su discurso público.

El republicano insistió en que la posición de Estados Unidos es dominante y reiteró su presión para que Irán avance hacia un entendimiento. “Deberían ondear la bandera blanca de la rendición”, declaró.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que cualquier ataque contra buques comerciales o tropas estadounidenses será respondido con “un poder de fuego abrumador y devastador”. En la misma línea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, subrayó que la actual contención no debe interpretarse como falta de determinación, ya que las fuerzas armadas están listas para reanudar las hostilidades si reciben la orden.

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El propio mandatario estadounidense defendió el bloqueo a los puertos iraníes, al que calificó como sólido. Aseguró que “es como una roca” y que ningún actor se atreve a desafiarlo, destacó su eficacia para limitar la capacidad de respuesta de Teherán.

El alto al fuego mediado por Pakistán a principios de abril continúa en vigor, pero su estabilidad es incierta. Donald Trump evitó precisar qué acciones constituirían una violación de la tregua, aunque aseguró que Irán “sabe lo que tiene que hacer y, lo que es más importante, sabe lo que no debe hacer”.

También restó importancia a la duración del conflicto, al señalar que el tiempo no representa un factor determinante para Estados Unidos. “De una forma u otra, ganamos”, afirmó, al insistir en que la posición militar estadounidense ya es favorable.

Por su parte, Irán elevó el tono de sus advertencias. El presidente del Parlamento y negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país no ha desplegado aún todo su potencial militar. “Ni siquiera hemos empezado”, señaló, al acusar a Estados Unidos de poner en riesgo la seguridad del transporte marítimo y energético.

Las tensiones han tenido un impacto directo en los mercados internacionales. El precio del petróleo ha registrado incrementos ante la incertidumbre sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica cuya estabilidad resulta crucial para el suministro energético global.

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NEGOCIACIÓN NUCLEAR. Asimismo, Marco Rubio explicó que uno de los puntos más sensibles será el destino del uranio altamente enriquecido. “Parte del proceso no sólo tiene que ver con el enriquecimiento, sino con qué ocurre con este material que está muy profundo en algún lugar”, indicó, al evitar dar detalles adicionales para no afectar el diálogo.

Además, Marco Rubio instó a las autoridades iraníes a “aceptar la realidad” y retomar el diálogo, al advertir que el camino alternativo conduce al aislamiento y al colapso económico.

Donald Trump, a su vez, restó importancia al estado actual de esas reservas tras los bombardeos lanzados en junio, aunque expresó interés en que Estados Unidos pueda controlarlas para evitar que Irán retome sus aspiraciones nucleares.

En tanto, el canciller iraní, Abbas Aragchi, viaja a China para reunirse con su homólogo Wang Yi y abordar tanto las relaciones bilaterales como la crisis regional. Este movimiento diplomático ocurre a pocos días de la visita de Donald Trump a Pekín, donde el conflicto en Oriente Medio será uno de los temas centrales de la agenda.