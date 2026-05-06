Habrá deportaciones masivas: Homan

Personas participan en protesta contra el ICE en Minnesota, el 6 de febrero

TOM HOMAN, responsable de política fronteriza en la Casa Blanca, rechazó las críticas de sectores afines al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consideran insuficiente el número de deportaciones. Durante una exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix, el funcionario aseguró que la estrategia migratoria se intensificará en los próximos meses.

“El plan de deportación masiva ocurrirá”, afirmó ante agentes y especialistas, al tiempo que descalificó a sus detractores. También adelantó que la administración federal incrementará operativos en jurisdicciones que limiten la cooperación con autoridades migratorias. Tom Homan indicó que, tras dialogar con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se prepara una nueva fase de acciones. “Todavía no han visto nada”, advirtió, al anticipar un aumento de arrestos y presencia de agentes.

El funcionario subrayó que la prioridad serán amenazas criminales, aunque aclaró que otros migrantes sin antecedentes también podrán ser detenidos. Reconoció que hasta 40 por ciento de los arrestados no tiene historial delictivo. Advirtió que los arrestos colaterales aumentarán en zonas donde se restrinja la cooperación con autoridades federales.