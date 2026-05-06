Canarias recibe barco con brote de hantavirus

España aceptó acoger en las Islas Canarias al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, tras una solicitud de la Organización Mundial de la Salud. La decisión, informó el Ministerio de Sanidad, responde al cumplimiento del Derecho Internacional y a criterios humanitarios, ante la imposibilidad de Cabo Verde de gestionar la operación.

El buque permanece frente a costas africanas después de que se confirmaran contagios a bordo. Las autoridades sanitarias identificaron siete casos, incluidos tres fallecimientos, además de un paciente en estado grave y otros con síntomas leves. Dos infecciones fueron verificadas en laboratorio, mientras continúan los análisis para determinar el alcance del brote.

A su vez, Países Bajos coordina la evacuación de tres personas que requieren atención médica urgente, entre ellas un ciudadano neerlandés. Serán trasladadas mediante aeronaves especializadas hacia su país, donde recibirán tratamiento. Las autoridades indicaron que los pacientes se encuentran graves, pero estables, y que los detalles logísticos se darán a conocer una vez concluido el operativo.

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El Tip: El NAVIO donde ocurrió el brote ofrecía un viaje de expedición y varios pasajeros se dedicaban a la observación de aves y actividades con fauna silvestre.

MEDIDAS INTERNACIONALES. El gobierno español prevé que el crucero arribe a Canarias en un plazo de tres a cuatro días. A su llegada, pasajeros y tripulación serán sometidos a revisiones médicas y posteriormente repatriados a sus países de origen bajo un protocolo coordinado con instancias europeas de control epidemiológico.

Las medidas contemplan aislamiento, uso de transportes especiales y la restricción de contacto con la población local. El objetivo es reducir cualquier riesgo de transmisión, especialmente ante la sospecha de contagio entre personas con contacto cercano, una vía poco frecuente para este tipo de virus.

Especialistas explican que la infección suele transmitirse por contacto con roedores o sus excreciones. No obstante, en este caso se investiga una posible propagación limitada entre convivientes, como personas que compartieron camarote durante el viaje.

2 pasajeros sintomáticos permanecen en el crucero

LA INFECCIÓN. El crucero partió desde Ushuaia, en el sur de Argentina, como parte de una expedición turística hacia regiones remotas como la Antártida y Georgia del Sur. Las autoridades consideran que los primeros contagios podrían haberse producido antes del embarque o durante excursiones en zonas con presencia de fauna silvestre.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero. “Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Mientras tanto, equipos médicos desplegados en Cabo Verde continúan con la evaluación de las cerca de 150 personas a bordo. Las autoridades locales facilitaron la logística para evacuaciones aéreas, aunque mantienen restricciones para el desembarco por razones de seguridad sanitaria.

España aún no ha definido el puerto específico de llegada, pero aseguró que informará de manera oportuna sobre la implementación del dispositivo sanitario. El traslado del médico del barco, en estado grave, ya fue autorizado como parte de las primeras acciones del operativo internacional.