¿Qué es la fiebre hemorrágica con síndrome renal detectada en un barco por hantavirus?

Recientemente se informó sobre la sospecha de seis casos de hantavirus en personas que viajaban en un crucero del Atlántico; se confirmó un caso y se informó de la muerte de tres de estas seis personas.

Sobre esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que se trata solamente de un caso confirmado, y que se están realizando las pruebas de laboratorio necesarias para confirmar o descartar las sospechas en los otros cinco casos.

De las seis personas que presentaron síntomas de posible hantavirus tres perdieron la vida, una se encuentra recibiendo atención médica de cuidados intensivos en sudáfrica, y dos están siendo evacuadas en coordinación con Cabo Verde y Países Bajos.

En cuanto al barco, este se encuentra en las Islas Canarias mientras se realizaban labores de desinfección. También se pidió a los demás pasajeros y tripulantes que permanezcan en sus cabinas y limiten los posibles riesgos.

Imagen ilustrativa de un crucero ı Foto: Especial

¿Qué es la fiebre hemorrágica con síndrome renal?

El hantavirus o virus Hantaan pertenece a la familia de virus Hantaviridae del orden Bunyavirales; y existen distintas variantes que corresponden al tipo de roedor y la ubicación geográfica de este.

Por tanto; dependiendo del tipo de hantavirus que se contrajo, este puede derivar a dos principales afecciones que pueden ser graves e incluso provocar la muerte, que son:

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPHC, por sus siglas en inglés), se contrae por hantavirus principalmente en Amércia del norte, centro y sur Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR, por sus siglas en inglés), se contrae por hantavirus principalmente en Asia y Europa

La fiebre hemorrágica con síndrome renal “es una nefropatía intersticial aguda caracterizada por fiebre alta y diversos grados de insuficiencia renal y hemorragia”, de acuerdo con la OMS.

Hantavirus ı Foto: Especial

Para poder combatir la FHSR se desarrolló una vacuna en varios países de Asia en 1989 por un grupo de trabajo de expertos que fueron convocados por la Oficina Regional del Pacífico Occidental de la OMS.

La gravedad de la FHSR puede variar conforme el virus que provoque la infección, y en caso de que sea por hantavirus, esta puede provocar síntomas graves como los siguientes:

Presión arterial baja

Shock agudo

Fuga vascular

Insuficiencia renal aguda, que puede provocar una sobrecarga grave de líquidos

Entre los síntomas iniciales se encuentran dolores de cabeza, dolor de espalda y abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa, además de enrojecimeinto facial, inflamación o enrojecimiento ocular, y sarpullido.

Esta enfermedad se propaga por medio de las heces, orina y saliva de los roedores, y esto puede ocurrir si se inhala el virus en forma de aerosol cuando se realiza limpieza, cuando se entra en contacto con heces o saliva de un roedor y posteriormente se tocan los ojos, nariz o boca.

También si se expone piel lesionada con fluidos o excrementos de roedores, cuando se tocan objetos contaminados o cuando se consumen alimentos contaminados con fluidos corporales de los roedores.

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