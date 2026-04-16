Disney proyecta el opening de ‘The Mandalorian and Grogu’ en CinemaCon

Jon Favreau, director de The Mandalorian and Grogu, estrenó el opening de la primera película de Star Wars en siete años en la CinemaCon de Las Vegas, este jueves. Las imágenes se mostraron como parte de la presentación de The Walt Disney Co. a los propietarios de cines.

La película, que comienza el 22 de mayo, inicia con una tarjeta de título que dice que el Imperio Galáctico ha caído y que los exseñores de la guerra permanecen dispersos por todo el mundo y, en el Borde Exterior, el mandaloriano y los grogu los persiguen.

La secuencia muestra a un hombre y un niño luchando contra uno de esos ex-caudillos, con una gran pelea en un acantilado nevado mientras intentan derribar lo que parecen ser caminantes AT-AT. Más tarde, el personaje de Sigourney Weaver reprende al cazarrecompensas por su trabajo desordenado, que dejó al objetivo muerto y sin ninguna información nueva.

También propone una nueva misión, que lo pondría de nuevo en la órbita de los Hutts, junto al heredero de Jabba, Rotta el Hutt (Jeremy Allen White).

“Star Wars me hizo enamorarme del cine. Espero que nuestra emoción, amor y alegría por Star Wars se trasladen a una nueva generación de fans”, dijo Favreau.

Dijo que hay más de 49 minutos de secuencias filmadas para pantallas de gran formato.

Jon Favreau, director de la película Star Wars: The Mandalorian and Grogu, el jueves en la CineCon ı Foto: AP

Los estrenos de Disney dominaron la taquilla en 2025 con casi 2 mil 500 millones de dólares en ventas de entradas nacionales y 6 mil 600 millones a nivel mundial con éxitos como Lilo & Stitch, Zootopía 2 y Avatar: Fuego y ceniza. Impulsor de taquilla durante muchos años, es apropiado que Disney cierre CinemaCon.

Ya este año, Disney ha impulsado la taquilla con su éxito original de Pixar Hoppers, que ha recaudado más de 355 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Disney tiene en camino una avalancha de posibles superproducciones, incluyendo Toy Story 5, una versión live-action de Moana y, en diciembre, Los Vengadores: El día del juicio final.

Sin embargo, la encargada de dar inicio a la temporada de cine de verano, que comienza el primer fin de semana de mayo, no es una película de Marvel. Es una secuela heredada de sus estudios de 20th Century: El diablo viste de Prada 2. Prepárate.

El estudio también podría ofrecer una visión del futuro de algunas de sus franquicias más grandes, incluyendo una visión de lo que viene para Marvel, Avatar y Star Wars más allá de Star Wars: Starfighter, que se estrenará en cines en mayo de 2027.

El impacto de Disney en la industria de las exhibiciones no puede subestimarse. El año pasado, sus estrenos representaron más del 27,5 por ciento de la taquilla anual nacional. El estudio también cuenta con una ventana exclusiva de 60 días para cines, la más amplia de Hollywood.

La Walt Disney Co. también enfrenta sus propios desafíos. El martes, la empresa comenzó despidos masivos en sus filas, que se esperaba que sumaran alrededor de mil, con algunos recortes provenientes del estudio de cine y su departamento de marketing.

Orson Welles dijo una vez: “Si quieres un final feliz, depende, por supuesto, de dónde dejes tu historia”. Y, por tanto, para una industria de exhibiciones que opera con márgenes reducidos, y con la taquilla aún un 20 por ciento por debajo de sus normas previas a la pandemia, Disney está tan cerca como puede estar la conferencia de despedirse con buen tono de vida.