The Mandalorian & Grogu: Tráiler de la película de Pedro Pascal

The Mandalorian & Grogu es una de las películas más esperadas dentro del universo de Star Wars. Ahora, podremos ver en la pantalla grande las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y Grogu, apodado por los fans con cariño como Baby Yoda.

De este modo, por primera vez una serie de Star Wars llega al formato de película y expande el universo presentado en The Mandalorian, historia que logró capturar la atención de millones de fans en todo el mundo desde el debut del 2019.

A new adventure awaits.



Experience The Mandalorian and Grogu only in theaters May 22, 2026.

La serie ha obtenido 15 premios Emmy y ha sido todo un éxito en Disney+, donde se encuentra disponible, gracias al entrañable dúo y al simpatía que generan y nos permite verlos atravesar mundos desconocidos y enfrentar enemigos peligrosos mientras forjan vínculos inesperados.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

El malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, ha contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu.“, se lee en la sinopsis.

El tráiler nos demuestra el regreso de Din Djarin y Grogu junto con la aparición de nuevos aliados y enemigos, que sugiere que en la historia ocurrirán diferentes situaciones de riesgo en varios planetas. El primer adelanto de la película muestra el estilo característico, combinando acción, ternura y elementos clásicos del universo Star Wars.

First look at The Mandalorian and Grogu in 'THE MANDALORIAN & GROGU'

In theaters on May 22, 2026.



In theaters on May 22, 2026. pic.twitter.com/ZcaA1A4WtX — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 22, 2025

De este modo, sabemos que en la historia veremos lo que pasa después de que el Imperio es derrotado, con fragmentos de su poder esparcidos por la galaxia y La Nueva República que busca mantener el orden y proteger los logros de la Rebelión.

Podremos ver a un nuevo personaje interpretado por Sigourney Weaver, una piloto experimentada que se convierte en aliada de los protagonistas. Además, se adelanta que una de las secuencias más intensas del filme es un enfrentamiento en la arena de Rotta, el hijo de Jabba the Hutt.

Fecha de estreno de The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu está prevista para estrenarse el próximo 22 de mayo de 2026. Además, la cuarta temporada ya está en camino, pero en paralelo habrá una continuación directa que muestra la evolución de la relación entre Grogu y su protector. Sin duda, esta historia es la gran apuesta de Disney y Lucasfilm para mantener viva la saga.

Tráiler de The Mandalorian & Grogu