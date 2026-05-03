¿Queen Buenrostro está embarazada? Eso es lo que se especula en redes sociales desde que comenzaron a surgir mensajes en el chat oficial de La Mansión VIP en el que mencionaban que la novia de Suavecito podría estar en la espera de un bebé.

Los rumores surgen después de que la cercanía entre Suavecito y Kim Shantal (que son ex novios) en La Mansión VIP despertó rumores de un supuesto beso entre ambos, por lo que las consecuencias fuera del programa han sido evidentes.

queen le manda a decir a suavecito que ella nunca a hablado mal d el, y que hay muchas serpientes y kim le responde #lamansionvip pic.twitter.com/yXCR2OBL3K — natalia ⭑ (@natstovar) May 3, 2026

¿Queen Buenrostro está embarazada?

En redes sociales, ya circulan las capturas de pantalla que muestran cuentas extrañas que enviaron sumas de dinero considerables a la transmisión del programa para que sus mensajes fueran escuchados dentro del mismo.

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En ese sentido, uno de los mensajes dice simplemente “Suavecito, tu novia sospecha que está embarazada” y en otro donde aparece el nombre real de Queen, Ana Daniela.

“Suave, si realmente quieres a Queen, pon tu distancia definitivamente con Kim y respeta a tu novia. Te ves mal y Kim solo te está haciendo quedar mal, te ves como perrito solo atrás de ella”, decía el mensaje.

De acuerdo con el influencer Maurg1, las supuestas multicuentas se deben a que no se puede enviar más de un mensaje rojo al día en una sola cuenta, por lo que si quieres enviar varios, es necesario tener cuentas alternas.

Queenbuenrostro avisa a Suave de que podría estar embarazada, mientras tanto Kim Shantal no sabe que su novio Lalo ya la dejó de seguir #LaMansionVIP pic.twitter.com/ZdqqxIicPM — MAURG1 🕊 (@maurg1) May 3, 2026

Queen Buenrostro habla de su supuesto embarazo

Por otro lado, a través de sus redes sociales, la propia Queen declaró recientemente que podría estar embarazada. “Mi novio y yo nos dimos mucho amor”, comentó Queen en una transmisión en vivo sobre el tiempo que estuvo con Suave en La Mansión VIP.

En ese sentido, contó que fue en el mismo programa que “estaba comiendo y me dieron muchas ganas de vomitar, mucho mareo”, aseguró y que esto ocurrió en más de una ocasión.

“Creo que es por el lado de que no estaba comiendo bien, estaba encerrada, creo que va por ahí”, aclaró al mencionar que ella no cree que esté embarazada, pero que igual planea realizarse una prueba de embarazo próximamente para confirmar.

De este modo, Queen Buenrostro aseguró que no está preocupada por la situación y está casi segura de que no espera un bebé de Suavecito, por lo que se atreve a contar la anécdota a sus seguidores.