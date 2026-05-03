Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 3 de mayo 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado del programa y con esta salida se cierra el ciclo de eliminaciones regulares de la temporada porque ahora empieza la fase final del reality show deportivo más importante de México.

Antes del juego estelar, los participantes tienen que ir al duelo por la última Supervivencia, en la que se definirá quiénes son los 3 deportistas que van a pelear por su permanencia en las últimas semanas del programa.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Benyamín Saracho, integrante del equipo rojo, quien no superará la prueba y terminará abandonando el juego.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Después de las últimas dos supervivencias, hoy se define la tercera y según los spoilers la última Supervivencia de la semana la gana el equipo azul, por lo que al duelo de eliminación irían dos rojo: Humberto Noriega y Benyamin Saracho, así como un azul, que en este caso sería Adrián Leo.

La complejidad del duelo radica en que están en las últimas semanas del juego, por lo que todos los que llegaron a esta instancia tienen un destacado nivel de juego.

Por otra parte, Humberto Noriega tiene 6 medallas, las cuales le van a servir para obtener más vidas en caso de que lo requiera durante la competencia.

Las medallas les dan vidas extras en el juego, pero esto no siempre garantiza que se van a quedar en la competencia, tan es así que hace unas semanas Koke Guerrero, el tricampeón del reality show, tenía varias preseas y aún así terminó saliendo del programa.

Adrián Leo lo eliminó, por lo que él es uno de los rivales más fuertes y que se perfila para ser uno de los ganadores de la temporada.