Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la anhelada Villa 360, una de las últimas de la temporada, por lo que todos quieren estar en este lugar para descansar y recuperarse rumbo a la final.

Antes de la competencia estelar por la Villa 360, los participantes del programa van a jugar por el público, es decir, será una carrera en la que el premio es que uno de los fans del reality show deportivo viaje hasta República Dominicana para conocer a los atletas del programa.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, como los spoilers no son certeros, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas rojos quieren recuperar la Villa 360, es vital para ellos tener un buen descanso rumbo a la final ya que a partir del lunes 4 de mayo comienza la última etapa del juego.

Sin embargo, los azules no van a querer soltar la antes Fortaleza, pues ellos quieren seguir imponiéndose y sobre todo porque ellos son menos y tienen más oportunidad de practicar los tiros en cada carrera.

Por otra parte, ayer los azules ganaron la última Batalla Colosal y como premio lograron salir de los límites de Exatlón para tener una noche de diversión y entretenimiento, así hoy los vamos a ver disfrutar de su merecido premio.

Mientras la escuadra celeste se divierte, en los rojos, Humberto Noriega se pone nostálgico y recuerda a su familia, pues afirma que ya extraña mucho estar en su casa. Sin duda un momento que ya todos los participantes anhelan después de haber estado tantos meses alejados de sus vidas personales y de sus seres queridos. Solo en la cena de Navidad, los azules pudieron recibir a sus familiares, pero los rojos no.