Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril 2026?

Conoce al equipo que gana la Villa 360 de hoy 27 de abril de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias de la semana, luego de que este domingo Valery Carranza fuera eliminada de la competencia.

Después del intenso domingo de eliminación, los participantes regresan para comenzar la semana con nueva nueva competencia y luego sigue el juego estelar por la Villa 360, en el lugar que todos quieres descansar.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo que gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, quienes no quieren soltarla, ya que pasaron mucho tiempo en las barracas que harán lo posible por permanecer en la comodidad y privilegio de la Villa 360.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador, ya que esta temporada los spoilers no han sido cien por ciento certeros.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México tendrán varias situaciones que se les presentarán esta semana. Los azules tendrán días complicados, ya que Evelyn Guijarro está lesionada, por lo que no puede competir diariamente, esto deja sola a Katia, será la única mujer del programa que competirá contra las rojas, lo que será una carga de trabajo y esfuerzo muy grande, la dejará agotada.

Por su parte, Mati Álvarez habla de las estrategias que están implementando los rojos y esta escuadra está decidida a erradicar a los azules, van a aprovechar todos los recursos que tienen para sacar a Adrián Leo y a Katia.

Los rojos tienen oportunidad de ellos imponerse, ya que son más en el equipo en comparación con los azules. Si bien la escuadra celeste no quería entre sus filas a Valery Carranza, ahora su ausencia pesará porque quedaron 3 personas y ellos tendrán que darle batalla a los rojos.