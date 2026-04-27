El Gorila: Alejandro y Brontis Jodorowsky exhiben el precio de sobrevivir a costa de la identidad

Este 24 de abril se estrenó El Gorila, la puesta en escena protagonizada por Brontis Jodorowsky que retoma el relato ‘Informe para una academia’ de Franz Kafka y explora a quienes, para ser aceptados en su entorno, deben transformarse más allá de sí mismos.

La obra sigue la historia de un simio capturado que, para evitar ser exhibido en un zoológico, decide aprender el lenguaje humano y se introduce en una sociedad que termina por desmoronarlo. Es el propio simio quien en un monólogo de poco más de una hora habla de su primer encuentro con los humanos, el distanciamiento de su naturaleza y su inevitable caída, al darse cuenta de lo que ha perdido.

El Gorila: Alejandro y Brontis Jodorowsky exhiben el precio de sobrevivir a costa de la identidad ı Foto: Mariana Garibay

Todo esto ocurre mientras que el simio habla frente al público en un encuentro con una academia universitaria que lo admira no por su consciencia, sino por ser una bestia capaz de imitar el habla y el comportamiento de un hombre mediocre. Esto lo lleva a diversas reflexiones sobre la vida y la humanidad.

El montaje cuenta con diseño de escenografía y música de Alejandro Jodorowsky. Detrás del simio, podemos ver a figuras históricas fundamentales en el campo del conocimiento como Ernest Rutherford, David Hilbert, Wilhelm Wien y Charles Darwin, naturalista famoso por su teoría de la evolución expuesta en ‘El Origen de las Especies’.

Asimismo, en escena aparecen un par de elementos que junto con la fiscalidad de Brontis y el humor negro del guion, llenan el escenario y mantienen al espectador atento al trágico relato del simio mientras lo miran transformarse de bestia a humano en búsqueda de libertad y aceptación.

Cabe mencionar que esta se trata de la última puesta en escena de Alejandro Jodorowsky, quien a sus 97 años de edad, decidió cerrar su trayectoria teatral con esta obra que incluye un final diferente al que se ha presentado en Europa, por lo que ofrece una versión nunca antes vista.

La obra tiene una duración total de 70 minutos. La temporada se llevará a partir del 24 de abril al 17 de mayo en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, del Centro Cultural del Bosque, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas; los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. No habrá función el 1 de mayo.

El Gorila está recomendada para público a partir de los 13 años y el costo del boleto es de $150 pesos mexicanos. Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural del Bosque o en línea a través de teatroinbal.sistemadeboletos.com.