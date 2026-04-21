Brontis y Alejandro Jodorowsky cierran círculo creativo en México

La dupla creativa integrada por Brontis y Alejandro Jodorowsky tiene diversos puntos en común: ambos tienen un amor por el teatro, un cierto nivel de exigencia artística y en cada montaje tratan de excavar su propio universo como si fueran arqueólogos. Así que trabajar juntos en el montaje El gorila, protagonizado por el actor y dirigido por el también realizador de Santa Sangre, fue totalmente placentero y una forma de despojarse de lo que no son.

En esta puesta en escena retoman el texto Informe para una academia, de Franz Kafka, para abordar el dolor que implica tener que cambiar para ser aceptados, además del despertar de una conciencia.

El Dato: Alejandro Jodorowsky se identificó con la obra porque, al ser hijo de emigrantes ruso-judíos, padeció el rechazo.

“Empezamos a hacer teatro juntos a los 45 años, ya había hecho mi formación teatral. Alejandro me vio en una obra en la que salía mi hermano Adán, llegó y me dijo: ‘Por fin tengo al actor que siempre he soñado’, para adaptar este texto de Kafka que leyó de adolescente y siempre había querido montar, pero nunca había podido hacerlo como él quería”, contó a La Razón Brontis Jodorowsky.

Con esta obra que llega por primera vez a México del 24 de abril al 17 de mayo en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, Alejandro Jodorowsky cierra un capítulo creativo en nuestro país, un lugar que lo acogió en una etapa creativa de su vida, que no estuvo exenta de adversidades.

“Cuando hablo que es la última obra de mi padre y la más reciente, sobre todo, es porque en México pudo desarrollarse como artista, como director de teatro, a pesar de las distintas dificultades que tuvo. Fue el país en donde pudo florecer artísticamente. El año pasado el INBAL le otorgó la Medalla Bellas Artes, por su aporte al teatro mexicano, por eso evoco eso, porque hay una historia con el teatro mexicano y Alejandro.

“Me parecía interesante destacar que es su más reciente montaje, probablemente el último, porque no creo que tenga ganas de hacer otra, anda en otras cosas, tiene 97 años y está dedicado a otros proyectos”, expresó Brontis Jodorowsky.

Informe para una academia cuenta la historia de un simio capturado en África que es trasladado a otro país, donde aprende a hablar como humano y termina ofreciendo espectáculos de cabaret, un sitio que se convierte en una nueva prisión. En la adaptación de Alejandro Jodorowsky se va más allá al llevar esta situación a un extremo, un mono totalmente mimetizado con lo humano.

“Este texto ha sido adaptado por muchos actores, pero, en general, se detienen ahí en cómo termina en el cabaret, pero Alejandro quiso llevar más allá la obra, sale del cabaret, se logra adaptar a la humanidad, aprende a hablar perfectamente, hasta se casa con una humana. Lo que queremos contar es el despertar de la conciencia y el dolor que implica cambiar para ser aceptado; sí lleva la obra más allá de Kafka”, contó el actor.

Brontis Jodorowsky recordó que los primeros ensayos de El gorila fueron en la casa de su padre; tres tardes en las que terminaron comiendo helados. “Inmediato entendimos cuál sería el estilo de la actuación. Fue muy agradable y fácil”, narró.

Para el actor, hacer el papel de este gorila es todo un desafío físico. “Es un trabajo muy corporal, estar entre la frontera de la animalidad y lo humano, es muy exigente. Siempre son mínimo tres semanas de preparación física, una hora y media de preparación corporal pura y una hora u hora y media de ensayo haciendo las pantomimas”, detalló.

Dijo que cualquiera puede sentirse identificado con su personaje, pues quién no ha hecho algo que no forma parte de sí mismo para encajar en ciertos grupos o lugares.

“El núcleo es el esfuerzo y el dolor que provoca renunciar a uno mismo para ser aceptado por los demás. Un ejemplo tan concreto es cuando la gente se toma una selfie ,y en lugar de mostrarse tal cual es, se pone filtros para obtener un corazoncito, un like, pequeños signos de amor.

“Se nos pide renunciar a lo que somos, inhibir ciertos anhelos, ciertos deseos”, comentó.

El gorila

Cuándo: del 24 de abril al 17 de mayo

Dónde: Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández

Horarios: viernes: 20:00, sábados, 19:00 y domingos, 18:00 horas

Localidades: $150 (general)