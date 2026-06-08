Corredor cultural mundialista CDMX, un cruce entre futbol y arte

A unos días de la Copa Mundial, la Ciudad de México demuestra su potencial en el arte con exposiciones que no solamente hacen cruces entre el futbol y la cultura, sino también con exhibiciones con joyas del arte moderno mexicano, pero también obras contemporáneas. Más de 20 museos y galerías compartirán con turistas nacionales e internacionales una oferta que va más allá de la cancha, los balones, las tribunas y los partidos.

Palacio de Iturbide

Dirección: Av. Francisco I. Madero 17, Centro Histórico, Cuauhtémoc

EL INMUEBLE presenta hasta el 13 de septiembre la exposición Copa de Arte Popular Banamex, que reúne 134 obras de artesanos nacionales, quienes hacen una reinterpretación del futbol. Hay desde un Estadio Azteca elaborado con piedra volcánica hasta un árbol de la vida dedicado al célebre astro Hugo Sánchez. Hay piezas de barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra y cartonería. También está la muestra Barro y cerámica en México. Poéticas de lo utilitario.

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Palacio de Iturbide ı Foto: Especial

Museo de la Ciudad de México

Dirección: José María Pino Suárez 30, Centro Histórico, Cuauhtémoc

LA ARTISTA Gabriela González Leal se suma a las propuestas con 12 instalaciones monumentales de textiles creadas a partir de camisetas y uniformes deportivos. Hace una crítica a la huella de carbono, la contaminación del agua y el impacto ecológico que genera la producción masiva y el consumo de indumentaria relacionada con la justa deportiva. Las piezas forman parte de la exposición Diosa redonda: Antropotextiles y futbol, entre éstas hay obras con balones.

Museo de la Ciudad de México ı Foto: Especial

Museo Dolores Olmedo

Dirección: Av. México 5843, La Noria, Xochimilco

EL INMUEBLE reabrió después de seis años para sumarse a la oferta cultural con motivo de la Copa FIFA 2026. Renovó 16 salas, por lo que se puede ver la casa que habitó la coleccionista Dolores Olmedo. Está la exhibición Diego Rivera de Europa a Acapulco, que abarca desde los primeros dibujos del artista hasta su última etapa de vida. Se expone Frida Kahlo en dos tiempos, que incluye 26 obras de la creadora, incluidas La columna rota y Unos cuantos piquetitos.

Museo Dolores Olmedo ı Foto: Especial

Museo de Historia Natural

Dirección: Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec 2.ª Sección, Miguel Hidalgo

HASTA EL 31 DE JULIO exhibe Un Balón para el Museo. Conecta el instinto primario de competencia, velocidad y resistencia en el reino animal con las capacidades atléticas del humano en la cancha, además de explorar la biodiversidad de México, Estados Unidos y Canadá.

Corredor cultural mundialista CDMX, un cruce entre futbol y arte ı Foto: Especial

Museo Franz Mayer

DIRECCIÓN: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, Cuauhtémoc

EL RECINTO expone hasta el 16 de agosto Futbol: diseñando una pasión, que recorre la historia de los mundiales celebrados en el continente americano. En total se exhiben 250 piezas y 120 fotografías. Asimismo, el inmueble inaugura esta semana dos exhibiciones para celebrar su 40 aniversario, Durero. El primer artista viral, que reunirá por primera vez la colección completa que el museo alberga del creador; y Alemania. Revoluciones de arte y ciencia.

Corredor cultural mundialista CDMX, un cruce entre futbol y arte ı Foto: Especial

Museo Memoria y Tolerancia

DIRECCIÓN: General Prim 90, colonia Juárez, Cuauhtémoc

HASTA EL 4 DE OCTUBRE presenta Juego Limpio: La cancha que nos une, que entrelaza el deporte con los derechos humanos. A través de ocho salas inmersivas y más de 120 testimonios en video y realidad virtual, el público puede ver cómo el futbol ha sido una herramienta de cohesión social y paz, por ejemplo, cuando logró detener la guerra civil en Costa de Marfil o la manera en que se ha promovido la inclusión de refugiados.

Museo Memoria y Tolerancia ı Foto: Especial

Papalote Museo del Niño

DIRECCIÓN: Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec 2.ª Sección, Miguel Hidalgo

PRESENTA LA EXPERIENCIA inmersiva Cancha de los niños hasta el 31 de agosto, la cual cuenta con cinco zonas temáticas y 14 actividades interactivas diseñadas para que las infancias vivan el futbol como jugadores, narradores, estrategas y aficionados. Se complementa con la exhibición fotográfica Canchas con historia, de Santiago Arau, una mirada aérea sobre la relación entre el deporte, la identidad y el paisaje cultural.

Papalote Museo del Niño ı Foto: Especial

Sede CISS

Dirección: San Jerónimo esquina con San Ramón, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras

LA CONFERENCIA Interamericana de Seguridad Social participa con la muestra La ciudad que no ha dejado de jugar, que reúne balones, boletos, pines, estampas, recuerdos y relatos que circulan en las casas y en la memoria colectiva. Recupera cómo se vivieron los mundiales de 1970, 1971 y 1986. Gran parte de las piezas la prestó la comunidad, por ejemplo, hay una maqueta del Estadio Azteca, que diseñaron una madre y su hijo. Estará abierta hasta el próximo 26 de julio.

Sede CISS ı Foto: Especial

Monumento a la Madre

Dirección: Insurgentes Sur, Calzada Manuel Villalongín, Cuauhtémoc

EL PÚBLICO podrá disfrutar de México aquí, un pabellón multisensorial al aire libre con seis salas temáticas: Piedra, Luz, Música, Ritos, Masa y Pelota. Conjuga lo inmersivo con piezas prehispánicas, al tiempo que incorpora proyecciones arquitectónicas, áreas de degustación gastronómica regional y megapantallas rodeadas de áreas verdes para que los asistentes disfruten de la fiesta mundialista. Desde hace meses se encuentra en proceso de montaje.

Monumento a la Madre ı Foto: Especial

Museo Yancuic

Dirección: Ermita Iztapalapa, Los Ángeles, Iztapalapa

SE SUMA a la programación con Álbum épico, la mayor colección de memorabilia futbolera, más de 15 mil piezas históricas autentificadas, incluidas camisetas de 90 colecciones nacionales. Está desde el jersey que utilizó Manuel Francisco dos Santos Garrincha hasta la casaca que portó Bobby Charlton en el partido entre México e Inglaterra de 1969. Además de los Balones de Oro y Botín de Oro Europeo de Hugo Sánchez. Estará abierta al público hasta el 31 de julio.

Museo Yancuic ı Foto: Especial

Museo Nacional de Antropología

Dirección: Paseo de la Reforma s/n, Polanco, Bosque de Chapultepec 1.ª Sección, Miguel Hidalgo

RECIBE ESTA SEMANA la muestra Annie Leibovitz. Fútbol 2026, que exhibirá 35 retratos en los que una de las fotógrafas estadounidenses más influyentes de la actualidad captura la esencia y tensión de los grandes astros del balompié moderno. Algunas de las imágenes son las que concibió para los carteles de la Copa del Mundo México 86, en los que están vestigios arqueológicos del país.

Museo Nacional de Antropología ı Foto: Especial

Museo Jumex

Dirección: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo

CONVIRTIÓ SUS SALAS en una cancha para mostrar Fútbol y arte: esa misma emoción, en la que en 70 obras aborda este deporte desde distintas perspectivas. Se podrá ver hasta el 26 de julio junto con la instalación Tribunas, que recrea el estrado de un estadio, donde se transmitirán partidos. Asimismo, se inaugura esta semana Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del fútbol, que reúne algunos de los objetos más significativos de la historia del balompié.

Museo Jumex ı Foto: Especial

Centro de las Artes Inmersivas

Dirección: General Prim 90, colonia Juárez, Cuauhtémoc

Como parte de la oferta artística se exhibe Leonora Carrington: Laberinto mágico, una experiencia inmersiva, que en lugar de incluir proyecciones digitales de la obra de la creadora, opta por mostrar 11 esculturas monumentales de la pintora surrealista, al tiempo que incorpora sonido, iluminación, aromas y texturas. Éstas se presentaron hace 10 años en el Paseo de la Reforma. Además, la propuesta artística se complementa con una Sala del Tarot y una sala introductoria.

Centro de las Artes Inmersivas ı Foto: Especial

Ágora Galería del Pueblo

Dirección: Plaza de la Constitución, piso 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc

LA COPA FIFA también se podrá vivir en el Ayuntamiento de la Ciudad de México desde la cobertura periodística con La ciudad de los 4 Mundiales, exposición con 120 fotografías vintage restauradas y 45 portadas de periódicos de la época. Además, se puede ver cómo se vestía la gente en las copas de 1970 y 1986, además de cómo celebraban. Es un recorrido también por la transformación de la capital del país y sus habitantes. Estará abierta hasta el 9 de agosto.

Ágora Galería del Pueblo ı Foto: Especial

El Colegio Nacional

Dirección: Donceles 104, Centro Histórico, Cuauhtémoc

LA INSTITUCIÓN se sumó a la fiebre mundialista con la muestra ¿De qué color pinta el verde? La Selección Mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo, coordinada por Juan Villoro. Reúne fotos, balones, camisetas y material audiovisual y sonoro sobre la historia y la identidad que rodean a la Selección Mexicana. Se puede apreciar cómo viven los fans cada partido y hay anécdotas de históricos triunfos, pero también de eliminaciones. Estará hasta el 8 de agosto.

El Colegio Nacional ı Foto: Especial

UNIVERSUM

Dirección: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n, Coyoacán

EL FUTBOL también se vive desde las matemáticas o la física con La ciencia está en la cancha, exhibición que a través de experiencias interactivas y retos participativos demuestra cómo esta disciplina está presente en cada gol, cabezazo, tiro y decisión, dentro y fuera del campo.

UNIVERSUM ı Foto: Especial

Museo Nacional de Arte

Dirección: Tacuba 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc

EL RECINTO expone México: ruta y destino, un recorrido sobre cómo el país construyó un imaginario visual con el que logró convertirse en un referente cultural y turístico. Hay piezas, como el recién mural restaurado de Miguel Covarrubias, Mapa de Producción de la República Mexicana (Rutas Marítimas), que desde hace cuatro décadas no se veía. Estará hasta el 14 de febrero de 2027. Próximamente se prevé la apertura de Arte y visualidad en el México moderno.

Museo Nacional de Arte ı Foto: Especial

Museo Nacional de San Carlos

Dirección: Av. México-Tenochtitlán 50, Tabacalera, Cuauhtémoc

EL INMUEBLE participa con El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares, que propone un recorrido por la construcción del ideal masculino y la figura del héroe a través de 130 piezas, entre esculturas, dibujos, carteles, fotos, grabados y materiales audiovisuales. Destaca el célebre Discóbolo de Mirón, considerado uno de los modelos clásicos del deportista por excelencia. Se podrá visitar hasta el 25 de octubre.

Museo Nacional de San Carlos ı Foto: Especial

Museo del Palacio de Bellas Artes

Dirección: Av. Juárez s/n, colonia Centro, Cuauhtémoc

ADEMÁS DE APRECIAR los imponentes murales, el recinto presenta Roberto Montenegro. Muralismo fuera de norma, en el que repasa la obra del artista, quien se distinguió por ser multifacético: muralista, retratista y crítico social, además de su interés por el teatro. Se exponen tres fragmentos de Reconstrucción, originalmente ubicados en la zona colegial del Antiguo Colegio de Máximo San Pedro y San Pablo. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre.

Museo del Palacio de Bellas Artes ı Foto: Especial

Colegio de San Ildefonso

Dirección: Justo Sierra 16, Centro Histórico, Cuauhtémoc

EL INMUEBLE presenta Fuera de lugar, exhibición en la que fotógrafos e ilustradores reflejan la trascendencia social del futbol, poniendo al centro al juego popular que se practica fuera de los estadios para dejar de lado el espectáculo y lo comercial. En total son 94 imágenes de artistas de la lente de la talla de Antonio Cruz, Antonio Turok o Elsa Medina. En la muestra, que estará hasta el 30 de agosto, las fotos convivirán con los peatones, pues la calle se convirtió en una cancha.

Colegio de San Ildefonso ı Foto: Especial