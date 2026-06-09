Annie Leibovitz revela la esencia del futbol en México

Cuarenta años después de haber retratado a México para la Copa Mundial de 1986, la fotógrafa Annie Leibovitz vuelve a encontrarse con el futbol en nuestro país. Esta vez lo hace desde una perspectiva más íntima y humana en la exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz, que se presenta en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

La muestra reúne más de 130 fotografías y establece un diálogo entre las icónicas imágenes que Leibovitz realizó hace cuatro décadas y una nueva serie dedicada a los protagonistas del balompié contemporáneo. A ello se suma una instalación que recorre cinco décadas de trayectoria a través de un centenar de retratos de personajes de distintos ámbitos.

Una pantalla que proyecta fotos de la artista. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Durante la presentación de la exposición, Annie Leibovitz confesó sentirse “un poco apenada”, porque, consideró, el proyecto aún no está terminado, pues le faltan jugadores por retratar y adelantó que seguirá trabajando en la serie.

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El Dato: LA FOTÓGRAFA reconoció que volverá a México el próximo año para tomar fotografías a la Presidenta Claudia Sheinbaum y visitará la famosa Casa Azul de Frida Kahlo.

“Cuando entré al juego, esta vez, empecé a pensar en los jugadores. Son guerreros, héroes y poetas, un conjunto increíble de seres humanos. Planeo seguir trabajando en este proyecto, puedes sentir la emoción que va creciendo en esta ciudad y eso es tan poderoso”, detalló la fotógrafa.

Cuando en 1986, Annie Leibovitz recibió el encargo de crear la imagen publicitaria del campeonato mundial, tomó 13 fotografías a partir de tres elementos fundamentales: el hombre, la pelota y la tierra, utilizando escenarios tan emblemáticos como Chichén Itzá y Tula.

La fotógrafa posa en la entrada de la muestra. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Ahora, pensando en el Mundial de Futbol de 2026, Fundación Televisa, en alianza con Fundación Coppel y Fundación Diez Morodo, la invitó a renovar aquella mirada sobre la relación entre futbol, identidad y territorio.

“México, qué cosa tan increíble para una persona joven viajar por este país y ver cuánto ama este país el futbol. No había un pueblo ni un lugar que no tuviera una cancha, ya fuera en un lecho de un río, en un campo de tierra o en un volcán. Ésa es la verdadera historia sobre cuánto se ama el futbol aquí”, aseguró la reconocida fotógrafa estadounidense.

La exposición incluye retratos de futbolistas mexicanos como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez e Israel Reyes, así como figuras internacionales de distintas generaciones, entre ellas el astro brasileño Pelé, David Beckham, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Precisamente, una de las imágenes más significativas de la muestra tiene como protagonista a Pelé. Una foto tomada en 1981 en la que sólo aparecen los pies descalzos del legendario futbolista. Leibovitz recordó que, mientras realizaba el retrato, un patrocinador insistía en que utilizara unos zapatos nuevos. Entonces Pelé le dijo: “Cuando era niño, jugaba descalzo”. Se quitó los zapatos y permitió que la fotógrafa capturara una imagen que, décadas después, se ha convertido en una de las más emblemáticas.

El Tip: LEIBOVITZ aseguró que, aunque hace 10 años se pensaba que la fotografía moriría, hoy “la imagen es más poderosa que nunca”.

Ese interés encuentra eco en el diálogo que la muestra establece con piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología. Los cuerpos de los futbolistas conviven con representaciones del ancestral juego de pelota mesoamericano, creando un puente entre pasado y presente a través del movimiento, la competencia y el simbolismo de ambos juegos.

La nueva serie también refleja la intención de la fotógrafa de alejarse de los grandes recintos deportivos para regresar a la esencia del juego y la intimidad de los protagonistas.

Kylian Mbappé, bajo la lente de Annie Leibovitz. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

“Una de las últimas fotos que hice, la de Kylian Mbappé en una habitación de hotel con un balón en la cabeza, es tal vez la imagen que define a dónde esta serie podría ir. No sólo el alma y el corazón de los jugadores, que son realmente poetas para mí, sino ¿cuáles son los objetivos de lo que esperas lograr como jugador hoy? Esa foto empieza esa conversación”, dijo.

La exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz permanecerá abierta del 9 de junio al 30 de agosto de 2026 en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología. Lejos de ser sólo una muestra deportiva, se trata de una reflexión sobre el retrato como memoria colectiva y celebración de la diversidad cultural

y geográfica de México.