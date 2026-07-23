¿Cómo murió el maestro Alberto Israel Jasso Cruz, señalado de abuso contra estudiante?

El sector educativo atraviesa un momento de conmoción, pues el pasado 21 de julio el profesor Alberto Israel Jasso Cruz perdió la vida luego de haber sido denunciado por abuso sexual.

Por medio de redes sociales, profesores y estudiantes a quienes Alberto Israel Jasso Cruz les dio clases piden justicia, pues aseguran que este no es un hecho aislado, sino “el reflejo de la total desprotección que vivimos los docentes en las aulas”.

Ante la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, los profesores exigen que se realice un debido proceso, que se brinde apoyo psicológico y legal, que se realicen investigaciones rigurosas y que la presunción de inocencia sea real.

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Piden justicia para Alberto ı Foto: Redes Sociales

Este hecho ha abierto el debate en redes sociales sobre los procesos legales en contra de profesores y el impacto que las acusaciones falsas pueden tener en sus vidas personales y profesionales.

Luego de que el maestro Alberto Israel Jasso Cruz perdiera la vida el pasado martes, las y los docentes han pedido que se revisen los protocolos dentro de las instituciones para que se priorice la protección de los denunciantes y los denunciados, y el debido proceso.

Publicación sobre la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo murió Alberto Israel Jasso Cruz?

El profesor del Plantel “Carmen Serdán” del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, informó que se quitaría la vida con la finalidad de sentar un precedente sobre las repercuciones que puede tener una denuncia falsa.

Por medio de un video, aseguró que decidió atentar contra su vida no porque fuera culpable del abuso sexual en contra de una estudiante del que fue señalado el pasado 14 de julio, sino como “un acto de rebeldía”.

Jasso Cruz aseveró que las denuncias falsas pueden terminar con la carrera profesional, patrimonio, relaciones interpersonales, e incluso la vida de los docentes, pues en sistema de justicia no les asegura una presunción de inocencia.

Piden justicia para Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, sostuvo que “todo el sistema de justicia está corrupto”, y que el linchamiento social y mediático al que se ve expuesta una persona que es denunciada por abuso sexual tiene consecuencias graves en las personas que son señaladas.

Además, precisó que esperaba que el atentar contra su vida sirviera para generar consciencia e impacto social y judicial sobre lo que puede ocasionar una denuncia falsa; y aconsejó a los profesores no establecer ningún tipo de relación con sus estudiantes.

Hasta el momento se desconoce la forma en la que el profesor Alberto Israel Jasso Cruz decidió terminar con su vida, pues únicamene se cuenta con el video en el que compartió su testimonio sobre las emociones, vivencias y pensamientos derivados de la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público y la Dirección Jurídica del IEMS.

VIDEO de Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Captura de pantalla

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