Matan a balazos a profesor cuando se dirigía a su trabajo en Izúcar de Matamoros

La zona donde ocurrió el ataque fue abordada por cuerpos. de emergencia.

Un profesor de aproximadamente 38 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se dirigía a su centro de trabajo, la mañana de este martes, en calles de la colonia Cruz Verde, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Victoria, esquina con 5 de Febrero, donde la víctima viajaba a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan blanca, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos que se desplazaban en motocicletas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó en al menos dos ocasiones contra el conductor, identificado como José Luis “N”, docente de la escuela Mariano Matamoros de este municipio.

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Tras resultar herido, el profesor se trasladó por sus propios medios al Hospital General de Izúcar de Matamoros; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que la unidad quedó en medio de la calle para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque y no se reportan personas detenidas. Se espera el arribo de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Agencia Estatal de Investigación para realizar las diligencias correspondientes en el nosocomio.

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FGR