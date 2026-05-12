Gobiernos estatal y federal refuerzan atención y acompañamiento a familias de comunidades en Chilapa

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Daniel Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, mantienen presencia en la zona de Chilapa, para fortalecer la atención social a la población y reforzar el acompañamiento institucional a las familias afectadas.

Con atención directa a las familias de comunidades de Chilapa, el gobierno de Guerrero en coordinación con la Federación reforzó la asistencia a la población priorizando el respaldo inmediato a las comunidades.

El Gobierno Federal aseguró esta mañana que son 96 las personas desplazadas en comunidades de Chilapa, Guerrero, a donde la federación ha ido para poder extraer a heridos y personas que permanecen atrapadas dentro la región en conflicto, en la cual se han identificado narcobloqueos.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó durante la Mañanera del Pueblo que el conflicto es atribuido a los grupos criminales de ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’, quienes mantienen asedio contra tres poblados y mantienen tres bloqueos en puntos distintos.

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FGR