Son 96 desplazados por violencia de Ardillos y Tlacos en Chilapa; gobierno ‘dialoga’ con ‘policías comunitarios’

El Gobierno Federal aseguró que son 96 las personas desplazadas en comunidades de Chilapa, Guerrero, a donde la federación ha ido para poder extraer a heridos y personas que permanecen atrapadas dentro la región en conflicto, en la cual se han identificado narcobloqueos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó durante la Mañanera del Pueblo que el conflicto es atribuido a los grupos criminales de ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’, quienes mantienen asedio contra tres poblados y mantienen tres bloqueos en puntos distintos.

Comentó que personal de la Guardia Nacional se ha trasladado hasta la zona para preservar y proteger a la ciudadanía, evitando la confrontación a los grupos delincuenciales para no provocar una situación que arriesgue a los habitantes, por lo que el operativo en la región se remite hasta ahora en presencia de las autoridades.

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El secretario comentó que por ahora, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dialoga con ‘policías comunitarios’ para que se permita la salida de 20 personas que aún se encuentran dentro de la zona en conflicto.

Hasta la mañana de este martes ya se había conseguido sacar a tres heridos que fueron trasladados a Chilpancingo, mientras que se mantienen los trabajos para extraer a otros tres.

Afirmó que se emprendió el despliegue de más guardias nacionales, así como personal médico y ambulancias.

No aclaró la razón por la cual el gobierno tuvo que acercarse para que los policías comunitarios permitieran la salida de las personas, entre las cuales, por cierto, se encuentran heridos.

“No, por supuesto que no hay ningún diálogo con ellos (los criminales), sino con las policías comunitarias y los representantes, perdón, de las poblaciones”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que a pesar de que se procederá con “la fuerza de la ley” contra los grupos delincuenciales responsables de esta situación, por ahora la prioridad es la vida de las personas.

“Por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el gobierno del Estado para permitir que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después ya vemos, mediante el diálogo, cómo pueden regresar estas personas y, al mismo tiempo, se atiende el problema pues de personas armadas que están ahí relacionadas con grupos delictivos”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tampoco precisó con quiénes se entablará diálogo para conseguir que las personas desplazadas puedan volver a sus hogares.

“Lo importante aquí es la salida sin una confrontación. Alguien podría decir: ‘Que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave. Nosotros nunca buscamos esa condición, al contrario, buscamos siempre tener todos los mecanismos de las operaciones que se hacen para buscar que haya el menor número de heridos”, enfatizó.

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FGR