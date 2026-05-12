Rosa Icela Rodríguez viaja a Guerrero para restablecer orden en Chilapa y atender a familias

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, acudió a Chilapa, Guerrero, para ayudar en el retiro de bloqueos y restablecer el orden

“Con la instrucción de la Presidenta @Claudiashein viajamos a Guerrero para ayudar en el retiro de bloqueos, restablecer el orden en #Chilapa y atender a las familias desplazadas”, escribió Rosa Icela Rodríguez en redes sociales.

Con la instrucción de la Presidenta @Claudiashein viajamos a #Guerrero para ayudar en el retiro de bloqueos, restablecer el orden en #Chilapa y atender a las familias desplazadas. 🇲🇽 #JuntosConstruimosLaPaz 🕊️ #CésarYáñez https://t.co/TNY4bjOhAD — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 12, 2026

De igual forma, la Secretaria de Gobernación compartió el comunicado de la dependencia federal:

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“Por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se trasladan a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y restablecer el orden en la zona de Chilapa.

“Hoy por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”, reportó la dependencia federal.

Señaló que se les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento.

“Señaló que al lugar también acude la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien -en coordinación con la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez- efectuarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias.

“Explicó que el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos. De acuerdo con información del IMSS Bienestar, son seis las personas lesionadas que reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución”, dice el comunicado.

Se detalló que se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.

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FGR