IMSS reconoce labor de más de 136 mil enfermeras y enfermeros

En el marco del Día Mundial de la Enfermería, integrantes de Enfermería del Hospital General de Culiacán IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum”

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, conmemorado este 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció la labor de más de 136 mil enfermeras y enfermeros que integran las filas del personal de salud del Instituto, al destacar su papel fundamental en la atención directa a pacientes, la seguridad clínica y la sostenibilidad del sistema de salud en el país.

La titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, señaló que este gremio representa el grupo profesional más numeroso dentro del Instituto y constituye el primer punto de contacto con los derechohabientes, por lo que su trabajo es clave para garantizar una atención oportuna, segura y humanizada.

Explicó que la enfermería cumple una función dual: por un lado, gestiona el cuidado integral de las personas y, por otro, colabora estrechamente con el resto del personal médico en tareas de vigilancia clínica, gestión terapéutica y seguridad del paciente.

“El trabajo de enfermería impacta directamente en los resultados clínicos, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema de salud”, afirmó la funcionaria.

Hoy reconocemos a quienes cuidan con profesionalismo, empatía y compromiso todos los días. 💚



🙏Gracias a las y los profesionales de Enfermería del IMSS por su entrega y vocación al servicio de la derechohabiencia. #DíaInternacionalDeLaEnfermería #IMSS pic.twitter.com/LxZvFJYqzb — IMSS  (@Tu_IMSS) May 12, 2026

Zepeda Arias destacó además la evolución de la profesión, que pasó de ser considerada una labor de apoyo a consolidarse como una disciplina autónoma y altamente especializada.

“Hoy ya ha pasado de la subordinación a un trabajo profesional, respetuoso, hombro a hombro, en el que tenemos un trabajo transversal en el ámbito de nuestra disciplina para estar en pro del bienestar de la salud”, expresó.

Durante el mensaje institucional, recordó también el origen de la enfermería moderna, surgida durante la Guerra de Crimea en 1854 con el trabajo de Florence Nightingale, quien junto a un grupo de 38 enfermeras implementó medidas de higiene y vigilancia clínica que redujeron significativamente la mortalidad hospitalaria.

El IMSS informó que la profesionalización del personal de enfermería continúa fortaleciéndose. Como parte de este proceso, el 22 de enero de 2024 se instaló una Comisión Bilateral para implementar la categoría de Enfermera General Clínica, con la que, hasta mayo de 2026, se han creado 25 mil 993 plazas en distintos órganos administrativos desconcentrados del Instituto.

La enfermería transforma vidas con conocimiento, vocación y compromiso. 💚



Te invitamos a seguir la transmisión de la Ceremonia Institucional del Día de la Enfermería y del IV Congreso Internacional de Enfermería IMSS. 🩺✨



📅 13 de mayo pic.twitter.com/aefyrrCFuR — IMSS  (@Tu_IMSS) May 12, 2026

Además, el Seguro Social impulsa la formación académica mediante siete escuelas de enfermería ubicadas en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, Mérida y Ciudad Obregón, de donde egresan en promedio 400 profesionales cada año.

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MSL