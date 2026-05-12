Tratado con UE muestra certidumbre sobre México; habrá acuerdo interino: Sheinbaum

Para acortar la espera de la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, se firmará un acuerdo interino que permita aplicar los cambios comerciales previstos y los cuales son considerados una muestra de la certidumbre que desde el extranjero se tiene sobre México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recordó que esta renovación del tratado es un proceso que podría durar varios años, debido a que tiene que ser aprobado por los congresos de todos los países involucrados, por lo que se recurrirá en primera instancia a un “acuerdo interino”.

“Además de eso se firma un acuerdo comercial interino. ¿Por qué se firma este acuerdo comercial interino? Porque el acuerdo global modernizado tendrá que pasar por un proceso de ratificación en todos los países de la Unión Europea y eso, naturalmente, va a llevar tiempo. Entonces, mientras tanto, este acuerdo interino entrará en vigor, esperamos que este mismo año” dijo.

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Sobre los términos que incluirá el tratado -que se firmará la próxima semana-, comentó que incluirá la reducción al pago de impuestos de mercancías que apenas se incorporarán al tratado, a las cuales se les dará acceso preferente para su comercialización en Europa.

Entre dichas nuevas incorporaciones se contemplan los productos agroalimentarios del campo mexicano.

A esto se sumarán servicios propiciados por el desarrollo digital.

“Es un acuerdo muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, que eso, obviamente para nuestro campo, abre una nueva oportunidad. Reconoce también varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas a este tratado que provenía del año 2000. Entonces, por ejemplo, no incluía comercio digital, tampoco había un capítulo sobre Pymes y todo eso pues será parte del nuevo acuerdo”, dijo.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la renovación del acuerdo con la UE habla de la certeza que ofrece el país para las inversiones.

“Entonces, es una muy buena firma, es un muy buen avance. Y evidentemente pues muestra la certidumbre que hay sobre el país”, declaró en su conferencia de prensa.

Con relación al tratado que se tiene en Norteamérica, junto a Estados Unidos y Canadá, dijo que se mantiene la importancia de avanzar en ello, pero también resulta “fundamental” abrirse a “otros horizontes”, por protección a la economía nacional.

“El caso de otros acuerdos que tenemos, no necesariamente tratados de libre comercio, porque tenemos que proteger también nuestra economía, pero sí acuerdos comerciales que nos permitan mayor inversión en México de empresas extranjeras y al mismo tiempo la posibilidad de comercializar productos de México en el o que se fabrican en México en el extranjero”, dijo.

Remarcó que la decisión de avanzar en la renovación de este convenio se tomó antes de que Donald Trump llegara al gobierno estadounidense.

“Decidimos avanzar incluso antes de que llegara el presidente Trump al gobierno. Fue una decisión que tomamos desde que llegamos al gobierno de México. El presidente López Obrador lo avanzó, pero él ya no quiso avanzar en la firma. Se negoció muy rápido la actualización del tratado y después viene todo un proceso de aprobación. Se aprobó recientemente por la Unión Europea y ahora tiene que pasar por todos los países”, dijo.

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MSL