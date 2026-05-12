¿Cuándo es la fecha de entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026?

Las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán reciibir su tarjeta del Banco del Bienestar durante los próximos días, y con esta podrán comenzar a recibir el apoyo económico para el próximo ciclo escolar.

Las y los 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas que fueron registrados por sus madres, padres o tutores cuando la convocatoria estuvo abierta recibirán pronto la tarjeta para cobrar la Beca Rita Cetina.

Con la tarjeta del Banco del Bienestar podrán disponer del apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos, destinados para brindar una ayuda para la compra de los uniformes y útiles escolares para el próximo ciclo.

El próximo viernes 22 de mayo se realizará un programa especial en Radio Educación en colaboración con Sopromusic, como parte del marco del 180 aniversario del natalicio de la poeta mexicana Rita Cetina.

En el marco del 180 aniversario del natalicio de Rita Cetina🖋️



En #LaCentenaria escucha esta producción 🎙️ en colaboración con #Sopromusic y conoce más acerca de esta importante poeta quien sentó las bases del #Feminismo en México🇲🇽



🗓️Viernes 22 de mayo

🕓16 h

📻#Cultura1060AM pic.twitter.com/UaiqWP7j8C — Cultura 1060 AM de Radio Educación (@1060amRE) May 11, 2026

Fechas y requisitos para la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina

La entrega de la tarjeta para la Beca Rita Cetina se realizará a partir del lunes 18 de mayo, y esta concluirá el viernes 31 de julio; y para recogerla se requiere presentar la siguiente documentación cuando sean convocados:

Documentos de la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses

Documentos de la o el alumno:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Este 2026 el apoyo económico de la Beca Rita Cetina amplió su cobertura, pues pasó de únicamente brindar becas bimestrales a estudiantes de secundaria a dar un apoyo anual para estudiantes de primaria.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para primaria comenzó a brindar apoyo económico anual para útiles y uniformes escolares a partir de este 2026, y el pago se realiza antes del comienzo del próximo ciclo escolar.

Se recomienda que las madres, padres o tutores de las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina realicen el cambio del NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar cuando la reciban.

Para brindar seguridad a su apoyo económico del Bienestar, se debe cambiar el NIP anterior por una nueva combinación de cuatro dígitos que puedan recordar con facilidad.

👦🏻📚 La #BecaRitaCetina es un compromiso con la educación de las niñas, niños y adolescentes.



El apoyo ya se entrega en secundaria y pronto la recibirán todas las familias con hijas e hijos en primaria. 👧🏻🎓



Conoce más en: https://t.co/IfMWNUkRB5 pic.twitter.com/uPvypgsQMZ — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 28, 2026

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