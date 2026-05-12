¿Cuándo es la fecha de entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026?

Las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán reciibir su tarjeta del Banco del Bienestar durante los próximos días, y con esta podrán comenzar a recibir el apoyo económico para el próximo ciclo escolar.
Las y los 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas que fueron registrados por sus madres, padres o tutores cuando la convocatoria estuvo abierta recibirán pronto la tarjeta para cobrar la Beca Rita Cetina.
Con la tarjeta del Banco del Bienestar podrán disponer del apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos, destinados para brindar una ayuda para la compra de los uniformes y útiles escolares para el próximo ciclo.
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El próximo viernes 22 de mayo se realizará un programa especial en Radio Educación en colaboración con Sopromusic, como parte del marco del 180 aniversario del natalicio de la poeta mexicana Rita Cetina.
Fechas y requisitos para la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina
La entrega de la tarjeta para la Beca Rita Cetina se realizará a partir del lunes 18 de mayo, y esta concluirá el viernes 31 de julio; y para recogerla se requiere presentar la siguiente documentación cuando sean convocados:
Documentos de la madre, padre, tutora o tutor:
- Identificación oficial en original y copia
- Copia del acta de nacimiento
- Copia de la CURP
- Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses
Documentos de la o el alumno:
- Copia del acta de nacimiento
- Copia de la CURP
Este 2026 el apoyo económico de la Beca Rita Cetina amplió su cobertura, pues pasó de únicamente brindar becas bimestrales a estudiantes de secundaria a dar un apoyo anual para estudiantes de primaria.
La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para primaria comenzó a brindar apoyo económico anual para útiles y uniformes escolares a partir de este 2026, y el pago se realiza antes del comienzo del próximo ciclo escolar.
Se recomienda que las madres, padres o tutores de las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina realicen el cambio del NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar cuando la reciban.
Para brindar seguridad a su apoyo económico del Bienestar, se debe cambiar el NIP anterior por una nueva combinación de cuatro dígitos que puedan recordar con facilidad.
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