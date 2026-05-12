Caso Rocha Moya ‘es solo el comienzo de lo que está por venir’, advierte DEA en Senado de EU.

La Administración de Control de Drogas (DEA) llevó al Senado de Estados Unidos una advertencia directa sobre México. Terrance Cole , administrador de la agencia antidrogas, afirmó que la acusación contra RubénRocha Moya por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa “es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, tras una pregunta del republicano John Kennedy durante una audiencia del Comité de Asignaciones.

El mensaje colocó el expediente de Sinaloa en una ruta más amplia contra funcionarios mexicanos. Kennedy preguntó por las imputaciones contra diez personas dadas a conocer el 29 de abril, entre ellas el gobernador con licencia, y Cole sostuvo que los políticos que cooperen con cárteles comparten responsabilidad por la entrada de drogas a Estados Unidos.

Ante el comité, el jefe de la DEA afirmó que narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano “han estado involucrados durante años” y vinculó esas redes con la crisis de consumo en su país .

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses”, declaró.

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JVR