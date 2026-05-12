Autoridades federales retoman control de Chilapa tras desplazamientos en Guerrero

Elementos y patrullas de la Policía Estatal en Chilapa.

Las autoridades federales y estatales retomaron el control de la zona de Chilapa, Guerrero, luego de varios días de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y desplazamientos de familias indígenas provocados por la disputa entre grupos criminales y comunitarios en la región de la Montaña baja.

El operativo incluyó el despliegue de más de mil 200 elementos de seguridad, helicópteros y personal médico, mientras el gobierno federal instaló un Centro de Mando en Chilpancingo para coordinar la atención de la emergencia.

La Secretaría de Gobernación informó que, tras el restablecimiento del diálogo con los grupos en conflicto, los pobladores permitieron el ingreso de fuerzas estatales y federales al corredor comunitario de Chilapa, donde permanecían bloqueadas carreteras y caminos secundarios.

Elementos de seguridad en la Montaña Baja de Chilapa. ı Foto: Especial.

En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidas familias desplazadas por las agresiones registradas en la zona. De acuerdo con las autoridades, se brindó atención médica, alimentación y seguridad a las personas afectadas.

El operativo de seguridad incluyó el despliegue de 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos; 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades; y 200 policías estatales con 34 patrullas, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.

En la región también participan el secretario de Seguridad de Guerrero, Daniel Ledesma Osuna; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada.

120 personas decidieron permanecer en sus comunidades

Las autoridades reportaron que alrededor de 120 pobladores desplazados expresaron su decisión de permanecer en sus comunidades y no ser trasladados a albergues, por lo que se les entregaron colchonetas, cobertores, generadores de energía eléctrica e insumos básicos.

Asimismo, el gobierno confirmó que seis personas lesionadas recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

También fue restablecido el servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió recuperar la telefonía e internet en la zona afectada.

Las autoridades informaron además que fue liberada la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, así como otros caminos que permanecieron bloqueados durante varios días.

Instalan Centro de Mando en Chilpancingo

En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En las tareas de coordinación participan también el subsecretario de Gobernación, mandos militares y navales, representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de seguridad.

La nueva escalada de violencia se atribuye a la disputa entre organizaciones criminales y grupos comunitarios en la región.

De acuerdo con reportes locales, el grupo delictivo “Los Ardillos” habría atacado comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán con armas de alto poder e incluso drones con explosivos, lo que provocó desplazamientos masivos de familias indígenas nahuas hacia localidades cercanas como Alcozacán.

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cehr