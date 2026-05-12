Omar García Harfuch rechaza que se realicen operaciones secretas de la CIA contra cárteles en México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que la explosión de una camioneta en la carretera México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México, haya sido una operación secreta de la CIA en contra cárteles, como lo asegura el medio internacional CNN.

De acuerdo con el medio de comunicación, el ataque fue un asesinato selectivo ocurrido el 28 de marzo de 2026, facilitado por agentes de operaciones de la CIA, mediante un artefacto explosivo oculto dentro del vehículo en el que, presuntamente viajaba Francisco Beltrán, alias, “El Payín”, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, señaló Omar García Harfuch.

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Además, CNN aseguró que agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques mortales contra varios miembros de los cárteles desde el año pasado.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

CNN coloca a Fiscalía del Edomex como fuente

El medio de comunicación internacional CNN aseguró que la Fiscalía del Estado de México le confirmó la operación secreta de la CIA.

Sin embargo, la institución mexiquense rechazó de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.

“La Fiscalía del Edomex mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso”, escribió en la red social X.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechaza de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.



La #FiscalíaEdoméx… pic.twitter.com/eICSjoNa0M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 12, 2026

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JVR